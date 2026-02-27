Servizio civile: al via le candidature per il programma “Io non rischio”

Le domande possono essere presentate entro le ore 14 dell’8 aprile

È stato pubblicato il 24 febbraio, sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale da realizzarsi tra il 2026 e il 2027 in Italia e all’estero.

Tra le iniziative selezionate rientra “Io non rischio 365: buone pratiche di protezione civile 4”, il programma promosso da ANPAS in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e la Fondazione CIMA, che offre a 20 candidati la possibilità di scegliere tra tre progetti della durata di 12 mesi:

“Io non rischio 365: volontariato, cittadinanza e istituzioni 4” coinvolgerà quattro volontari, due da impiegare a Roma nella sede operativa del Dipartimento e due presso la Fondazione Cima a Savona. I ragazzi contribuiranno a promuovere la cultura della prevenzione favorendo una maggiore consapevolezza dei rischi naturali e antropici e la partecipazione attiva dei cittadini. Potranno inoltre conoscere da vicino il funzionamento del Sistema di protezione civile, le attività di monitoraggio del territorio e gli strumenti impiegati nelle fasi di prevenzione, gestione e risposta alle emergenze.

“Io non rischio 365: il volontariato 4” si svolgerà in varie sedi toscane di ANPAS e impegnerà otto volontari in attività di diffusione delle buone pratiche di protezione civile finalizzate a informare la popolazione sui comportamenti da adottare prima, durante e dopo un’emergenza.

“Io non rischio 365: la popolazione 4” darà la possibilità a otto ragazzi di collaborare alla pianificazione partecipata di protezione civile in diversi Comuni dell’Abruzzo e sensibilizzare i cittadini sui rischi che interessano il territorio.

I venti volontari che parteciperanno al programma di servizio civile dedicato a Io non rischio conosceranno da vicino le attività del Servizio Nazionale della Protezione Civile sia in ordinario sia in emergenza. Un’esperienza significativa di crescita personale e professionale vissuta mettendo competenze, entusiasmo e tempo a disposizione della collettività.

Possono presentare domanda tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni – in possesso della cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornanti in Italia – esclusivamente tramite piattaforma DOL – Domanda On Line entro le ore 14 dell’8 aprile.