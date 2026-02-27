Sanremo 2026, terza serata: nella classifica Brancale, Da Vinci, Sayf, Luché e Arisa

Festival di Sanremo 2026, nella top 5 della terza serata Brancale, Da Vinci, Sayf, Luché e Arisa. Nicolò Filippucci ha vinto nella categoria Nuove Proposte

La terza serata di Sanremo 2026, con i 15 artisti in gara che non si erano esibiti nella seconda serata, è terminata con una nuova cinquina provvisoria in testa alla classifica, votata da televoto (peso del 50% sul voto finale) e giuria delle radio (50%).

– Sal Da Vinci con «Per sempre sì»

– Arisa con «Magica favola»

– Sayf con «Tu mi piaci tanto»

– Luché con «Labirinto»

– Serena Brancale con «Qui con me»

Nicolò Filippucci ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Laguna”. L’altra finalista, Angelica Bove, ha vinto il Premio della critica “Mia Martina” e anche quello della Sala Stampa “Lucio Dalla”.

A co-condurre, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, Irina Shayk.

Ubaldo Pantani ha portato il suo Lapo Elkann sul palco dell’Ariston, dopo il premio alla carriera a Mogol.

Laura Pausini ha accolto il coro dell’Antoniano e si è esibisce sulle note di “Heal the world” di Michael Jackson.

EROS RAMAZZOTTI E ALICIA KEYS SUPEROSPITI

Dopo un’incursione di Virginia Raffaele e Fabio De Luigi che suonano con l’orchestra. Sul palco del Suzuki Stage a piazza Colombo ecco i The Kolors con “Un ragazzo una ragazza” e “Tu con chi fai l’amore”. Max Pezzali sulla nave Costa Toscana invece canta un medley di “Jolly Blue”, “Hanno ucciso l’uomo ragno” e “Con un deca”.

I più attesi della serata, però, sono Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti internazionali: cantano per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale “L’aurora”. Eros Ramazzotti, partito con il suo tour “Una Storia Importante World Tour”, torna eccezionalmente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, a 40 anni dalla vittoria con il brano “Adesso Tu”. L’esibizione è una sorta di significativo ritorno alle origini, con Alicia che onora con orgoglio le sue radici italiane, che risalgono ai suoi nonni siciliani e canterà per l’occasione in italiano. Parte male: dopo qualche problema tecnico, Conti è costretto ad andare in pubblicità.

