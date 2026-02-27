Sanremo 2026, Adriano Celentano tifa per Ermal Meta: “Impossibile che tu non vinca”

Celentano, da sempre molto schivo sui social, ha fatto endorsement pubblico per Ermal Meta e lo ha già incoronato vincitore del Festival di Sanremo 2026

Adriano Celentano si schiera sui social e lancia il suo sostegno a Ermal Meta, in gara a Sanremo con una canzone che parla della strage dei bambini di Gaza. La canzone si intitola ‘Stella stellina‘ e il cantante ha parlato anche oggi del suo pezzo, dicendo: “Non vincerò mai, ma chi farebbe vincere una canzone così? Se però tutti rinunciassero a Eurovision, io con questa canzone ci andrei e la canterei ancora più forte essendoci Israele“.

In un post di questo pomeriggio sui social, Adriano Celentano ha scritto: “Bravo Ermal! La tua canzone è bellissima! E tu l’hai cantata così bene che è quasi impossibile che tu non vinca”. Adriano Celentano.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)