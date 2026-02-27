Oroscopo di oggi, venerdì 27 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Eccellente ripresa, sia sul piano personale sia su quello professionale. Ideale per dare una festa, metterci in viaggio, essere al centro dell’attenzione. Ottimi risultati per chi di noi organizza convegni, eventi, mostre o si occupa di pubbliche relazioni.
Toro
Momento lavorativo delicato, in cui dobbiamo agire rallentando un po’ il ritmo, senza esagerare, quel tanto che basta a respirare meglio. Il bisogno di cambiare in fretta occupazione può portarci su una strada accidentata. Meglio riflettere.
Gemelli
Saturno e Nettuno ci favoriscono promuovendo incontri e progetti. Cogliamo l’occasione al volo, prepariamoci a conoscere facce e luoghi nuovi. Coro di lamenti in famiglia? Chiariamo le nostre esigenze e non facciamoci incastrare dai sensi di colpa.
Cancro
Nulla di nuovo sotto il cielo dell’amore, forse ci sentiamo un po’ annoiati, ma non cerchiamo diversivi a tutti i costi. Inclinazione all’interiorità. Un amore a distanza ci crea inquietudine, però è proprio nella lontananza che si verifica l’intensità del legame.
Leone
Desiderio di essere ammirati e corteggiati? Adoperiamo la capacità di seduzione: l’eleganza, la generosità. Con le buone maniere otteniamo tutto. Qualcuno tenta di ostacolarci? I rivali non ci mancano, ma all’attacco diretto, preferiamo l’ironia.
Vergine
Martedì incerto. Piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Familiari brontoloni, persona amata da accarezzare. Tenendo sotto costante controllo la salute, finiamo per farne una malattia. Cerchiamo di non esagerare.
Bilancia
Una configurazione briosa rende allegra e spensierata la giornata. Pace fatta con chi amiamo dopo un bisticcio. Una gita culturale. Nel cielo odierno gli astri che affinano l’intuizione, la fantasia ci sollevano a due palmi da terra.
Scorpione
Organizziamo una rimpatriata con dei vecchi amici. Possiamo aggiornarci sulle ultime novità, ascoltare un brano uscito di recente, guardare un film. Attiviamoci e programmiamo una vacanza sulla neve. Bene le finanze, ma occhio alle spese superflue.
Sagittario
Teniamo testa agli intralci, senza perdere il sorriso. Animo! Nella professione c’è un bel fermento e l’anima gemella, se non c’è, arriverà presto. Gli amici possono fare molto per noi. Pur se abbiamo altro per la testa, lasciamoci catturare dalla loro allegria.
Capricorno
Godiamoci delle ore di quiete che sembrano essere così ben condivise dall’amato e dai familiari. Il segreto della felicità sta nelle piccole cose. È un’ottima idea sistemare la casa, arieggiarla, cambiare la disposizione dei mobili, liberarla dalle cianfrusaglie.
Acquario
Chiacchiere, scambi, spostamenti, il tutto condito con allegria, disinvoltura e divertimento. Fautrice di questo momento magico, la Luna in Gemelli. Il sestile di Nettuno alla Luna infonde alle storie d’amore, datate o nuove, un’impronta di romanticismo.
Pesci
Vita emotiva fluttuante, tra richiami alla razionalità e voli pindarici, a causa di un rapporto sentimentale coinvolgente, ma che ancora non decolla. I problemi sembrano più grandi di quanto non siano in realtà. Rilassiamoci e cambiamo punto di vista.