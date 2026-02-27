“La West Coast” apre le puntate di “The Americas” stasera su Rai 2

Su Rai 2 si conclude il viaggio di “The Americas” all’esplorazione delle meraviglie, dei misteri e delle fragilità del continente America, con storie inedite sulla fauna selvatica

Venerdì 27 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 2 in onda gli ultimi episodi di “The Americas”, un viaggio all’esplorazione delle meraviglie, dei misteri e delle fragilità del continente America, con storie inedite sulla fauna selvatica straordinariamente documentate.

Si parte dalla West Coast, dove i lupi perlustrano le coste, le lontre si tuffano tra le onde, le balenottere azzurre si rincorrono e fanno capriole e i polpi compiono un sacrificio estremo per i loro piccoli. In cima alle sequoie, le salamandre saltano per sopravvivere.

Poi la Patagonia, una regione selvaggia all’estremità meridionale delle Americhe. Sulle sue spettacolari montagne innevate si nascondono i pericolosissimi puma, mentre nelle sue immense praterie si aggirano i nandù. Sulla costa, gli elefanti marini si scontrano e i pinguini mettono su famiglia.

Per finire, il “Making of” del viaggio all’esplorazione delle meraviglie, dei misteri e delle fragilità del Continente America, con storie inedite sulla fauna selvatica straordinariamente documentate.