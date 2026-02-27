“Kilimangiaro” in replica e “Art Night” con “Matisse alla ricerca della luce” stasera su Rai 5

Stasera su Rai 5 in replica Camila Raznovich ci porterà in giro per il mondo con favolosi documentari internazionali e nuovi ospiti a “Kilimangiaro”. Poi Art Night in prima Tv

Venerdì 27 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 5 in replica Camila Raznovich ci porterà in giro per il mondo con favolosi documentari internazionali e nuovi ospiti a “Kilimangiaro”. Viaggeremo da un emisfero all’altro alla scoperta di paradisi nascosti, metropoli del futuro e meraviglie del passato, senza mai dimenticare l’ambiente e il rispetto del pianeta

A seguire alle 22:12 in prima visione sempre su Rai 5 “Art Night” con “Matisse alla ricerca della luce”. Un documentario alla scoperta di Henri Matisse. Il suo mondo interiore, la sua visione dell’arte e della vita, la sua passione per i viaggi: Maghreb, U.S.A, Polinesia. Immagini di forte impatto raccontate con le parole di un pittore che cerca la luce per creare grande arte e trovare il senso dell’esistenza