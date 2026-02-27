Il film di guerra “Il Treno” stasera su Rai Movie: la trama

Sceneggiatura candidata all’Oscar 1966, il film di guerra “Il Treno” con Burt Lancaster stasera su Rai Movie: la trama

È Burt Lancaster il protagonista del film “Il treno” di John Frankenheimer, in onda venerdì 27 settembre alle 21.15 su Rai Movie. Parigi, fine della Seconda guerra mondiale. Fra i tedeschi in ritirata c’è il colonnello Von Waldheim che ha deciso di trafugare i dipinti conservati al Jeu de Paume, la galleria d’arte moderna degli impressionisti. I quadri vengono caricati su un treno, ma la direttrice del museo contatta la Resistenza. Per impedire il furto sarà necessario un avventuroso dirottamento ferroviario. Nel cast anche Paul Scofield e Jeanne Moreau.