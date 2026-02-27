Develhope lancia un percorso di formazione gratuito per giovani migranti

Develhope, tech school attiva nella formazione digitale ad impatto sociale, ha lanciato “Numeri che Contano”, un progetto sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo

Nel 2025 si sono registrati 155.100 arrivi di migranti in Europa e nei primi mesi del 2026 il numero ha già superato quota 5.100 . Come evidenziato dal XV Rapporto “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia 2025”, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una parte crescente di queste persone trova oggi spazio nel mercato del lavoro italiano – l’occupazione di stranieri non UE è del 57,6% – che deve quindi affrontare una sfida concreta: trasformare l’accoglienza in opportunità di inclusione sociale e lavorativa. Tra le criticità più significative emergono il gap di genere e la difficoltà di reperimento di figure qualificate .

Proprio da queste esigenze nasce “Numeri che Contano”, il nuovo progetto di Develhope ( www.develhope.co ), tech school attiva nella formazione digitale ad impatto sociale, sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo.

L’iniziativa prevede di coinvolgere 100 giovani migranti di prima o seconda generazione tra i 18 e i 34 anni, residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, con un’attenzione particolare alla partecipazione femminile. Circa il 60% dei posti è infatti riservato a donne nella fascia 18-25 anni.

Si tratta di un percorso formativo online, inclusivo, gratuito e professionalizzante. I corsi partiranno ogni mese e avranno durata di 10-16 settimane, i partecipanti potranno scegliere tra indirizzi ad alta richiesta di mercato, tra cui Web Development, Data & AI, Digital Marketing e UX/UI Design, e avranno l’opportunità di seguire 3 lezioni live a settimana, affiancate da contenuti video ed esercitazioni on demand, con il supporto costante di un team di tutor e professionisti dedicati.

Accanto alle competenze tecniche, il programma prevede moduli di Human Development, dedicati allo sviluppo delle soft skills, all’educazione finanziaria e alle life skills, oltre a un percorso strutturato di Career Path con job coaching, affiancamento nella preparazione di CV e profilo LinkedIn, simulazioni di colloqui e networking con aziende.

È possibile inoltrare la propria candidatura compilando il form alla seguente pagina: https://landing.develhope.co/2025-numeri_che_contano

L’obiettivo è raggiungere un tasso di completamento superiore all’85% e garantire almeno il 60% di placement in ruoli digitali qualificati entro 6–9 mesi dal termine dei corsi, contribuendo in modo concreto all’integrazione professionale dei giovani migranti nel mercato del lavoro italiano.

“L’inclusione lavorativa dei giovani migranti, e in particolare delle giovani donne, è una delle sfide sociali più urgenti per il nostro Paese. Troppo spesso chi arriva in Italia si trova ad affrontare barriere culturali, economiche e professionali che rendono difficile costruire un percorso autonomo e stabile. – spiega Alessandro Balsamo, Co-Founder di Develhope – Con “Numeri che Contano” vogliamo offrire un aiuto concreto e un’opportunità reale di riscatto, investendo sulle competenze digitali come leva di emancipazione personale e professionale. L’obiettivo è duplice: da un lato favorire l’indipendenza e l’inclusione dei giovani migranti nelle regioni del Mezzogiorno, dall’altro mettere a disposizione delle aziende talenti qualificati in ambiti ad alta domanda.”

“Con il sostegno a questo progetto, il Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo conferma il proprio impegno nella promozione di iniziative ad alto impatto sociale dedicate ai giovani migranti, in particolare a coloro che si trovano in condizioni di fragilità sociale ed economica. L’iniziativa, attraverso l’accesso gratuito a percorsi di formazione digitale qualificata, si propone di valorizzare il potenziale dei partecipanti trasformandolo in competenze concrete e reali opportunità professionali, favorendo l’integrazione nel mercato del lavoro delle nuove generazioni. Al contempo, il progetto contribuisce alla riduzione del divario di genere nelle professioni STEM e digitali, con una specifica attenzione ai territori del Mezzogiorno, in linea con le priorità del Fondo orientate a rafforzare inclusione, istruzione e occupabilità in modo efficace e sostenibile.” – dichiara Giovanna Paladino, Executive Director del Fondo di Beneficenza.