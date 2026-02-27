Come invecchiare bene a “Elisir” stamani su Rai 3

Dalla perdita di massa muscolare ai cambiamenti cognitivi, quali sono i campanelli d’allarme da tenere in considerazione per invecchiare bene? Le risposte a Elisir

Dalla perdita di massa muscolare ai cambiamenti cognitivi, quali sono i campanelli d’allarme da tenere in considerazione per invecchiare bene? Risponde Nicola Ferrara, geriatra presso l’Università Federico II di Napoli, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 27 febbraio alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano” si parlerà dei cibi che aiutano la voce, un tema che conoscono bene i cantanti in gara al Festival di Sanremo. Oltre a un’idratazione costante è fondamentale mangiare molta frutta e verdura, miele e zenzero. Lo spiega Rolando Bolognino, docente al master in Terapie Integrate nelle Patologie Oncologiche Femminili presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Infine, protagonista dello spazio conclusivo sarà la tosse persistente. Quali sono le cause di una tosse che non passa? Quando può essere sintomo di infezioni virali e quando di asma o allergie? Ne parlerà la professoressa Carla Bruschelli, docente di Medicina Interna presso La Sapienza Università di Roma.