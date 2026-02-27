Cnr-Ifn premiato al “World and Continental Quantum City Prize”

L’Istituto di fotonica e nanotecnologie (Cnr-Ifn) ha ricevuto il “World and Continental Quantum City Prize” in occasione della cerimonia di chiusura dell’Anno Internazionale delle Scienze e Tecnologie Quantistiche

L’Istituto di fotonica e nanotecnologie (Cnr-Ifn) ha ricevuto il “World and Continental Quantum City Prize” in occasione della cerimonia di chiusura dell’Anno Internazionale delle Scienze e Tecnologie Quantistiche (IYQ 2025).

Il premio, istituito dal World Quantum Day, valorizza le iniziative che promuovono la scienza e la tecnologia quantistica negli spazi pubblici delle città di tutto il mondo.

A essere insignito del riconoscimento è stato il progetto “Quantum Paradoxes in Papier-Mâché: An Urban Journey Through Science, Art, and Wonder”, ideato e curato dal ricercatore Francesco Mezzapesa in collaborazione con la Fondazione del Carnevale di Putignano (Ba).

L’iniziativa interpreta i concetti più affascinanti e controintuitivi della fisica quantistica attraverso le creazioni allegoriche degli artisti della cartapesta, capaci di realizzare sculture dal forte impatto visivo. Nel cuore del centro storico di Putignano ha così preso forma una galleria d’arte a cielo aperto, un percorso urbano che accompagna i visitatori in un viaggio tra scienza, arte e meraviglia. Le sculture in cartapesta invitano a interrogarsi sui temi più paradossali della meccanica quantistica, offrendo una modalità innovativa e coinvolgente per avvicinare il grande pubblico ai temi complessi della scienza e della ricerca scientifica.

Quantum City Prize 2025: worldquantumday.org/quantum-city-prize-2025

World Quantum Day: worldquantumday.org

IYQ 2025: quantum2025.org

