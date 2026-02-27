Azzurro duetta con Nina Blom in “Fotografia”

Esce “Fotografia”, il nuovo singolo che unisce le sensibilità artistiche di AZZURRO e Nina Blóm. Una canzone che racconta ciò che resta dopo una relazione

Esce “Fotografia”, il nuovo singolo che unisce le sensibilità artistiche di AZZURRO e Nina Blóm. Una canzone che racconta ciò che resta dopo una relazione: non i fatti, ma le immagini sfocate, gli oggetti dimenticati, le sensazioni che tornano senza avvisare.

AZZURRO e Nina Blóm si muovono come due voci che non si rispondono del tutto, ma si cercano attraverso ricordi incompleti: una fotografia che non riesce più a fissare la realtà, ma soltanto una sfumatura. Il brano alterna desiderio e distanza, sensualità e assenza, trasformando piccoli dettagli — un maglione lasciato, un profumo, una danza d’estate — in frammenti emotivi carichi di significato.

La voce calda e senza tempo di Nina Bl ó m dialoga con quella più ruvida e presente di AZZURRO, creando un contrasto intimo, quasi cinematografico. Il risultato è un’atmosfera sospesa, capace di trasportare l’ascoltatore in uno spazio in cui memoria e presente si intrecciano.

“Fotografia” non racconta un addio definitivo, ma quel momento fragile in cui i ricordi sono ancora troppo vicini per diventare passato. Un brano che parla a chiunque abbia vissuto l’esperienza di trattenere, anche solo per un istante, ciò che non c’è più.

AZZURRO è un musicista e produttore italiano con base a Barcellona.

Dopo anni passati a suonare in diverse band e a produrre musica per altri artisti della scena locale, sotto il tetto della comunità artistica di Praliné House, dà forma a un progetto solista intimo e personale.

Le sue canzoni nascono da situazioni semplici: stanze poco illuminate, viaggi notturni, relazioni sospese. Cantando in italiano e spagnolo, AZZURRO intreccia un immaginario mediterraneo con l’energia quotidiana di Barcellona, muovendosi tra pop alternativo, suggestioni cantautorali e sonorità calde, essenziali.

La sua voce, leggermente ruvida e fragile, accompagna testi che parlano di romanticismo imperfetto, edonismo discreto e ironia sottile.

Un racconto musicale che non cerca risposte, ma resta dentro le domande.