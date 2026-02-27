Azione e adrenalina su Rai 4 con “The Equalizer – Il vendicatore”: la trama

Denzel Washington giustiziere dal cuore d’acciaio nel film “The Equalizer – Il vendicatore” in onda stasera su Rai 4: la trama

È liberamente ispirato alla serie tv anni ’80 “Un giustiziere a New York” il film d’azione di Antoine Fuqua “The Equalizer – Il vendicatore”, con Denzel Washington, in onda venerdì 27 febbraio, alle 21.10 su Rai Movie.

Robert McCall conduce una vita tranquilla e solitaria, ma il suo passato da agente segreto riemerge quando decide di proteggere una giovane prostituta minacciata da una violenta organizzazione criminale russa. Costretto a riabbracciare le proprie abilità letali, McCall diventa un giustiziere silenzioso e metodico, determinato a ristabilire l’equilibrio tra bene e male. Nel cast anche Marton Csokas, Chloë Grace Moretz, David Harbour, Bill Pullman, Melissa Leo.