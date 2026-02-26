Valanga in Valdidentro, morti due giovani alpinisti

Morti una ragazza di 28 anni (di Bormio) e un ragazzo di 33 anni (di Grosotto): la neve sotto i loro piedi ha ceduto e sono caduti insieme alla valanga

Tragedia In Valtellina, dove questa mattina una valanga ha provocato la morte di due persone che si trovavano sul Monte Cornacchia, nel territorio di Valdidentro. Si tratta di due giovani, una ragazza di 28 anni (di Bormio) e un ragazzo di 33 anni (di Grosotto). Un terzo scialpinista è rimasto coinvolto ma è indenne. La valanga si è generata intorno alle 10.30, staccandosi sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia. Alcuni soccorritori, scrive il Corriere, hanno dato questa lettura di cosa è accaduto: “Gli si è staccato un cornicione di neve sotto i piedi e sono volati giù dalle rocce insieme alla valanga”.

L’allarme è scattato in mattinata, con l’avvio delle ricerche e delle operazioni di intervento sul pendio interessato dal distacco. Nella zona del Monte Cornaccia, in alta quota, le condizioni operative sono rese difficili dalla massa nevosa e dalla morfologia del terreno. I corpi dell’uomo e della donna sono stati recuperati senza vita al termine delle ricerche. Le ricerche continuano anche per verificare che non ci siano altre persone rimaste coinvolte.

I SOCCORSI

Le operazioni di soccorso sono state attivate con l’intervento del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco e degli elicotteri decollati da Sondrio e Bergamo. Il coordinamento dell’emergenza è stato gestito dalla centrale operativa, mentre le squadre in quota hanno lavorato per individuare le persone coinvolte e mettere in sicurezza l’area.

