Torna Gré”: il nuovo singolo “Resterà soltanto l’odio”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Resterà soltanto l’odio”, il nuovo singolo di GRÉ, prodotto da Chris Lapolla per Epicentro Dischi (distribuzione Altafonte)

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Resterà soltanto l’odio”, il nuovo singolo di GRÉ, prodotto da Chris Lapolla per Epicentro Dischi (distribuzione Altafonte).

Il brano racconta la trasformazione di un amore all’interno di una relazione segnata da incomprensioni e distanza. Una storia breve, vissuta con l’idea che potesse durare, che si incrina attraverso silenzi, parole non dette e orgoglio mal interpretato. La tensione modifica progressivamente il legame iniziale fino a cambiarne la natura.

“Resterà soltanto l’odio” descrive il momento in cui un sentimento si altera e perde equilibrio. L’amore lascia spazio alla rabbia e al rimpianto, fino a una rottura definitiva. La produzione di Chris Lapolla traduce questa evoluzione emotiva in un impianto pop e R&B contemporaneo, con una costruzione sonora che alterna tensione e apertura melodica valorizzando voce e scrittura.

BIOGRAFIA GRÉ

Gregorio Oliva, in arte GRÉ, è un cantautore di Castrocaro. La sua proposta unisce pop, R&B e cantautorato contemporaneo. È chitarrista e pianista e studia canto moderno e scrittura da oltre quattro anni. Dal 2023 collabora con l’etichetta Epicentro Dischi e lavora con il manager Andrea Marelli. Negli ultimi anni ha presentato il suo progetto live in rassegne e club in diverse città italiane. Nel 2025 si è esibito al Marlù Stage di Sanremo, ha aperto ai Moka Club per lo Spa-Party Summer 25, ha partecipato a LTR 25 e ha suonato nella Pieve di Romena. Tra la primavera e l’estate 2025 ha tenuto concerti in diverse città italiane, tra cui Aosta, Napoli, Potenza, Firenze, Bologna, Perugia e Assisi. Nel dicembre 2025 ha preso parte al progetto “L’Altra Cucina” di Prison Fellowship Italia con un’esibizione presso la casa circondariale di Bologna insieme al comico Cacioppo. È ambasciatore dei giovani d’Europa per il Comune di Forlì. Prosegue il suo percorso artistico con un progetto incentrato su scrittura e dimensione live.