Stasera su Rai 4 la SWAT con “Sottoterra” e “Pensiero positivo”: la trama degli episodi

Giovedì 26 febbraio, in prima serata, torna con 3 episodi su Rai 4 dalla quarta stagione l’amatissima serie d’azione poliziesca SWAT
Giovedì 26 febbraio, in prima serata, torna su Rai 4 la quarta stagione dell’amatissima serie d’azione poliziesca “S.W.A.T.”, che segue le missioni ad alto rischio dell’unità speciale della polizia di Los Angeles guidata dal sergente Daniel “Hondo” Harrelson. Dopo gli eventi turbolenti della stagione precedente, il team si trova ad affrontare nuove minacce e casi sempre più complessi.
Nell’episodio “Sottoterra” dopo la morte di Erika, Hicks fa entrare in squadra Nora, un agente medico in grado di agire subito sul campo in caso di emergenza. Il team deve intervenire per salvare una donna rapita dall’ex marito.
Nell’episodio “Pensiero positivo”, Mumford e Hicks riescono a trovare una pista che li conduce all’assassino di una ragazza avvenuto 15 anni prima. Hondo decide di concedere un prestito a Darryl e Leroy per aprire la loro attività.