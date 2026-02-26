Stasera su Rai 2 gli ultimi due episodi della docu-serie “The Americas”

Su Rai 2 prosegue il viaggio di “The Americas” all’esplorazione delle meraviglie, dei misteri e delle fragilità del continente America, con storie inedite sulla fauna selvatica

Giovedì 26 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 2 in onda altri episodi di “The Americas”, un viaggio all’esplorazione delle meraviglie, dei misteri e delle fragilità del continente America, con storie inedite sulla fauna selvatica straordinariamente documentate.

Le Ande sono la catena montuosa più lunga della Terra. Qui le foreste nebulose ospitano cuccioli di orso e vivaci colibrì, i vulcani eruttano accanto a cime ricoperte da ghiacciai e i deserti più aridi del mondo ospitano lucertole battagliere e fenicotteri danzanti.

A seguire i mari azzurri dei Caraibi brulicano di vita. Qui troviamo pesci vela, squali limone, capodogli e numerose altre specie. Queste 7000 isole tropicali ospitano vivaci colibrì, scimmie cappuccine e un’epica migrazione di granchi terrestri.