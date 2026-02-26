Stasera in replica su Rai Storia “Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte”

Giovedì 26 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia in onda in replica “Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte”

Giovedì 26 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia in onda in replica “Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte”. Le gesta del primo grande protagonista della storia contemporanea. Un uomo nato su un’isola, la Corsica, un luogo remoto di quell’impero che lui stesso fonderà, esportando, paradossalmente, idee rivoluzionarie in tutta Europa; incendiando gli animi di milioni di individui in tutto il continente, dividendone e spaccandone l’opinione pubblica, al suo tempo come anche adesso.

Vogliamo raccontarvi la vita di Napoleone Bonaparte, dalla sua infanzia alla sua fine avvalendoci di grandi testimoni, in alcuni casi fan sfegatatati o caustici detrattori, e in altri casi commentatori imparziali: Alessandro Manzoni, Luciano Bonaparte, Madame De Stael, Giuseppina Bonaparte, alcuni dei suoi soldati, Maria Luisa d’Austria, il duca di Wellington. E naturalmente non mancheranno le parole di Napoleone.

A seguire “5000 anni e più”. 29 maggio 1453: la data che segna la caduta di Costantinopoli. La capitale romana d’Oriente, dopo quasi due mesi di lungo assedio, cede all’esercito guidato da Maometto II. In studio per ricostruire quello che è considerato uno degli eventi cardine della Storia, Giorgio Zanchini incontra Luigi Mascilli Migliorini, professore di storia moderna all’Orientale di Napoli.