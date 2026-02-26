Sanremo: terza serata con 15 canzoni in gara, finale dei giovani e Irina Shayk

Giro di boa per la kermesse: all’Ariston attesissima la top model, ma anche Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Giro di boa per Sanremo 2026. Questa sera, a partire dalle 20.35 su Rai 1, il festival andrà in scena con la terza serata. Sul palco si inizierà con la finale delle Nuove Proposte. A contendersi il titolo sono Nicolò Filippucci e Angelica Bove, rispettivamente in gara con “Laguna” e “Mattone”.

I BIG SUL PALCO

Dopo l’incoronazione partirà la puntata con le rimanenti 15 esibizioni dei Big in gara. Ecco, in ordine alfabetico, chi salirà sul palco.

Arisa

Eddie Brock

Francesco Renga

Leo Gassmann

Luché

Malika

Mara Sattei

Maria Antonietta e Colombre

Michele Bravi

Raf

Sayf

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Serena Brancale

Tredici Pietro

IRINA SHAYK E UBALDO PANTANI CO-CONDUTTORI

A co-condurre, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, ci sarà Irina Shayk. La top model si è detta “molto felice di essere qui”. Appassionata di musica, anche italiana, Shayk in conferenza stampa ha raccontato: “Mia mamma è stata insegnante di musica per 25 anni. Da piccola suonavo il piano e cantavo nel coro, ma non chiedetemi di cantare”. E a chi le ha chiesto quale fossero i suoi gusti ha risposto: “Con mamma ascoltavamo ​Celentano, Mina, Anna Oxa, Laura Pausini. La musica italiana va dritta al cuore, si sente dentro il significato dei testi. Sono felice di essere qui, al Festival di Sanremo che fa parte del Dna dell’Italia”. La modella, di origini russe, ha infine spiegato che non toccherà argomenti politici: “Sono qui per la musica, per stare insieme, per divertirmi”. Nella lista dei co-conduttori di stasera anche Ubaldo Pantani, nei panni di Lapo Elkann.

GLI OSPITI

Laura Pausini, poi, accoglierà il coro dell’Antoniano per un’esibizione sulle note di “Heal the world” di Michael Jackson per lanciare un messaggio di pace. Giulio Rapetti Mogol riceverà il premio alla carriera. Ci sarà anche un’incursione di Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Sul palco del Suzuki Stage a piazza Colombo si esibiranno i The Kolors. Max Pezzali sulla nave Costa Toscana.

EROS RAMAZZOTTI E ALICIA KEYS SUPEROSPITI: L’ARTISTA CANTERÀ IN ITALIANO

I più attesi, però, sono Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti internazionali: canteranno per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale “L’aurora”. Eros Ramazzotti, partito con il suo tour “Una Storia Importante World Tour”, tornerà eccezionalmente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, a 40 anni dalla vittoria con il brano “Adesso Tu”. L’esibizione sarà una sorta di significativo ritorno alle origini, con Alicia che onorerà con orgoglio le sue radici italiane, che risalgono ai suoi nonni siciliani e canterà per l’occasione in italiano.

“Cantare in italiano su questo palco iconico ha un altr livello di magia. Non l’ho mai fatto prima d’ora! Ho sempre portato con fierezza la mia eredità italiana e essere qui a Sanremo oggi mi permetterà di cantarla a voce alta. Sarà un’occasione speciale per onorare con orgoglio le mie radici, i miei nonni siciliani e il grande potere della musica che non conosce confini! Sono certa che sarà una serata indimenticabile!”, ha detto l’artista alla vigilia.