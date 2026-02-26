Sanremo, serata cover: 1 italiano su 4 punta su Ditonellapiaga e Tony Pitony, inseguono Tredici Pietro e Serena Bracale

Spicca anche il 15% di preferenze per Patty Pravo e Timofej Andrijashenko

Il Festival di Sanremo entra nel vivo e si avvicina alla serata cover di venerdì, dove l’attesa degli italiani è tutto per il duo Ditonellapiaga e il fenomeno del momento Tony Pitony. Come riporta Agipronews, a rivelarlo sono le percentuali delle giocate su Snai e Goldbet, dove la “strana coppia” si prende una fetta tra il 25% e il 29% delle preferenze. Il secondo preferito dagli italiani è Tredici Pietro, che canterà con Galeffi, Fudasca e band, una collaborazione scelta tra il 18% e il 21% dei giocatori. Poi le preferenze si disperdono, con il 14% degli italiani che scelgono Serena Brancale con Gregory Porter e Delia, ma spicca anche il 15% di preferenze per Patty Pravo e Timofej Andrijashenko.

Tendenze confermate anche dalle quote dei bookmaker: Ditonellapiaga e Tony Pitony comandano in lavagna a 5,00, con Serena Brancale, Gregory Porter e Delia tra 5,50 e 7,50 e Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca e band tra 7,00 e 7,50. Possibili outsider, tra quota 10,00 e 11,00, Arisa, in gara con il Coro del Teatro regio di Parma, e Fedez e Masini, che si esibiranno con Stjepan Hauser.

