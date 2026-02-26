Sanremo, J-Ax la butta in politica: “Serve a distrarci. Stati Uniti e finanza ci dicono cosa fare”

Sanremo 2026, J-Ax: “La politica serve a distrarci. Stati Uniti e finanza ci dicono cosa fare”. Il cantante in gara al Festival con il brano “Italia Starter Pack”

“Anche noi stiamo disfando la sanità pubblica e la stiamo privatizzando, ma non siamo ancora al punto degli americani. Anche noi stiamo giustificando il capolarato di grandi multinazionali che fanno lavorare la gente con dei turni assurdi e sottopagati però non l’abbiamo fatto in maniera così veloce come gli altri. Il nostro immobilismo senza merito in un certo senso ci sta premiando”. Risponde così J-Ax, a margine della conferenza stampa con i giornalisti, all’indomani dal suo debutto al Festival di Sanremo come solista.

In gara con il brano ‘Italia Starter Pack’, attraverso ritmi country e allegri, l’artista mette in musica i pregi e i difetti del Belpaese, analizzando a modo suo la società contemporanea. Poi, incalzato dai cronisti e volendo evitare di “parlare del governo”, J-Ax la prende alla larga: “Fanno poco la destra loro che dicono di essere la destra, e fanno poco la sinistra anche quelli che dicono di essere la sinistra. Perché in realtà dobbiamo sempre cercare il cerchiobottismo e far pareggiare gli equilibri. La politica non comanda nulla, amministra. Chi sta sopra di loro, cioè la finanza, gli dice cosa fare. Qui come negli Stati Uniti. Da noi però è ancora peggio, perché a noi prima ce lo dice il presidente degli Stati Uniti cosa dobbiamo fare, e poi ce lo dice la finanza. E quindi, quando realizzi questo, dire qualcosa di positivo sulla Meloni o su qualcun altro non conta più nulla”.

Per J-Ax, il problema vero è un altro: “Ci lasciano fare una guerra orizzontale, quando l’unica guerra che dovrebbe essere combattuta oggi è verso l’alto, verso quello 0,1% che detiene tutto il potere e tutte le ricchezze del mondo. Ci distraggono facendoci litigare fra di noi. A questo serve la politica, a distrarci, in modo che non ci accorgiamo che al di sopra di loro c’è chi veramente controlla tutto”. Ti hanno dato fastidio le parole di La Russa su Sanremo, ci hai visto un’ingerenza? “Ho smesso di sentire cosa dice La Russa quindici anno fa, quindi non so cosa ha detto”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)