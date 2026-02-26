Oroscopo di oggi, giovedì 26 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 26 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Far quadrare i conti è la sfida del periodo: lavoriamo senza risparmiarci sacrificando interessi e tempo libero, ma la sicurezza è a portata di tasca. Competizioni snervanti con i colleghi: sentirci costantemente tallonati invece di incentivarci ci demotiva.
Toro
La stabilità, cardine della nostra tranquillità, è messa in discussione dagli alti e bassi della Luna con altri pianeti? L’adattabilità ci aiuta a cadere in piedi. Riflettendo su un amore passato che ha deluso molte aspettative, riconosciamo anche i nostri torti.
Gemelli
Le grane professionali e l’impegno richiesto ci spremono come limoni. Rinunciamo a una notte brava a favore di un rigenerante riposo. Se la fiamma dell’amore è ridotta a un lumicino, riflettiamo sul da farsi, dividendo equamente le responsabilità.
Cancro
La Luna in Toro spezza una lancia a favore della serenità domestica e invita a cambiare registro. Via i pensieri cupi, circondiamoci di persone allegre. Lavoro e affari ci riservano delle belle sorprese. Controlliamo le spese e tentiamo una mossa azzardata.
Leone
Grandi aspirazioni, ma i progetti sono approssimativi. Se alcune novità non ci convincono, non rischiamo. Niente fretta, e tutto andrà per il meglio. È il giorno giusto per regalarci un po’ di pace in un posto rilassante. Lontano dalla confusione, ci rigeneriamo.
Vergine
Favorita da Giove, la Luna aggiunge entusiasmo alle nostre ambizioni. Un lunedì sereno e fortunato, con effetto rassicurante sul nostro umore. Avanziamo serenamente delle richieste, possiamo contare sull’appoggio di tutti coloro che ci stimano.
Bilancia
Atteniamoci alle occupazioni ordinarie e non deviamo dai programmi stabiliti. È un bel risultato sbrigare i compiti senza smarrirci nelle contrarietà. L’amore non è un banco di prova, ma una naturale espressione di noi stessi. Manifestiamo le nostre necessità.
Scorpione
Potremmo sentirci un po’ limitati da ostacoli esterni che riducono il campo d’azione, ma non la nostra capacità di trovare soluzioni ingegnose. Un pizzico di tensione non stona nella vita a due, purché sia dosata con misura e usata al momento giusto.
Sagittario
Una giornata senza grandi colpi di scena, ma che può avere il pregio di curare gli aspetti più semplici dell’esistenza e garantirci una relativa tranquillità. Alziamo il livello delle emozioni, facendo leva sulle tenere attenzioni che servono ad alimentare l’intesa.
Capricorno
In congiunzione a Urano, la Luna promette un’atmosfera frizzante e movimentata. Incontri con gli amici, grosse novità entusiasmanti su tutti i fronti. Mitighiamo la sensualità per alimentare la tenerezza. Una maliziosa complicità: non opponiamo resistenza.
Acquario
Il riflettore, puntato oggi dalla Luna sugli aspetti materiali della vita, ci permette di scoprire abilità insospettate nel gestire i nostri interessi. Cautela nell’avviare iniziative dall’esito incerto. Prendiamo tempo: aspettiamo condizioni favorevoli.
Pesci
La Luna e Urano avanzano congiunti, regalandoci sorprese a non finire dove tutto diventa possibile: viaggi, divertimenti, incontri speciali. La tempestività nelle decisioni, la sicurezza di giudizio sono sufficienti per porci traguardi ambiziosi.