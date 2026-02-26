“Nel Salotto della Contessa”: tra valzer, champagne, amori, intrighi e tradimenti. Sabato 7 marzo 2026, ore 16:30 Palazzo Zacco Armeni, Prato della Valle, Padova

Il Circolo della Lirica di Padova si appresta a rievocare, sabato 7 marzo 2026. alle ore 16.30, tra gli specchi e gli ori di Palazzo Zacco Armeni, in Prato della Valle a Padova, quell’atmosfera di vibrante eleganza di quell’epoca, a cavallo tra il crepuscolo dell’Ottocento e l’alba del Novecento, in cui l’Europa intera sembrava danzare al ritmo di un valzer spensierato con lo spettacolo “Nel salotto della Contessa”. Non sui tratta di un semplice concerto, ma di un raffinato pastiche teatrale con testi e messa in scena a cura di Elena Filini.

Protagonisti saranno il soprano Lara Lagni, il tenore Matteo Urbani, il baritono Alex Martini e il basso Daniele Facchin, accompagnati da Federico Brunello al pianoforte. La voce recitante di Chiara Casarin unirà musica e testo e il Coro di Stramare aggiungerà la forza e il colore dei grandi momenti d’assieme, ricreando il fasto delle feste di un tempo.

Il pastiche di operette è un genere in voga tra la fine dell’Ottocento e il Novecento come riassunto efficace e commerciale che riuniva i numeri di maggior successo dei titoli operettistici, una sorta di best of con un’esile trama di sapore comico, che rappresentava un’alternativa brillante complementare all’opera lirica, sua “sorella maggiore”, dalla quale si distingue per l’alternanza di parti cantate e dialoghi parlati, oltre all’inserimento frequente di danze e ritmi popolari come il valzer o il can-can e per il lieto fine.

Nel salotto della Contessa è il racconto di una serata in un salotto elegante. La Contessa, dama del bel mondo, apre le porte della sua casa e incontra alcuni dei più curiosi personaggi della società descrivendone amori e dolori, passioni e delusioni. Attraverso il dialogo serrato e le arie immortali, la narrazione svela i loro piccoli drammi privati, le passioni improvvise e le delusioni amorose, cucendo insieme le perle musicali di maestri come R.Benatzky, F.Lehar, V.Ranzato, S.Gastaldon, E.Kalman, P.Sorozabal, E.De Curtis.

Rispetto alla serietà del melodramma, qui regna la satira sociale, il brio della commedia e l’immancabile promessa di un lieto fine.

La stagione musicale 2025/2026 del Circolo della lirica di Padova è realizzata con la collaborazione della Fondazione Ferrari e Salimbeni di Venezia.

La Stagione gode del prestigioso patrocinio della Regione del Veneto, del Comune di Padova e della Provincia di Padova, riconoscendo il Circolo della Lirica come un sicuro e autorevole riferimento nel panorama musicale.

Si ricorda che la prenotazione per ogni appuntamento è obbligatoria per partecipare agli eventi (per prenotare: 349 802 6146 – 380 759 6925 – 335 630 3408, e-mail: ufficiostampa@circolodellalirica.it). La sede spettacoli è Palazzo Zacco Armeni (Prato della Valle 82, Padova). Accesso con abbigliamento formale e un contributo responsabile. (chiusura accesso ore 16.15) Dettagli sulle modalità di accesso, riferimenti ufficiali aggiornamenti sono disponibili sul sito www.circolodellalirica.it , Padovacultura e nelle pagine social Facebook (facebook.com/circolodellalirica – facebook.com/accademialirica).

Per informazioni e prenotazioni

Tel: 349 802 6146 – 380 759 6925 – 335 630 3408

Email: ufficiostampa@circolodellalirica.it

Web: www.circolodellalirica.it

Facebook: facebook.com/circolodellalirica – facebook.com/accademialirica