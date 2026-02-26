Reduce dal successo del 2025 con 109 concerti tra Italia ed Europa, Marco Ligabue torna in radio con il singolo ‘Una vita diversa’

Reduce dal successo del 2025 con 109 concerti tra Italia ed Europa, Marco Ligabue torna in radio con il singolo ‘Una vita diversa’. Il brano è tratto dall’album ‘M.A.P.S.’ che, dopo il debutto autunnale in vinile e sulle piattaforme digitali di streaming, sarà disponibile in tutti i negozi anche in formato CD a partire dal 20 febbraio.

Il lancio del singolo in radio previsto per il 13 febbraio è accompagnato dall’uscita del videoclip ufficiale. Con questo tassello, il progetto visivo di ‘M.A.P.S.’ giunge a quota 9 video: ogni traccia del disco vanta infatti un proprio clip dedicato, con una narrazione e riprese personalizzate per ogni brano.”

Spiega l’artista su “Una vita diversa”: “Volevo una canzone che aprisse le braccia, capace di accoglierci anche quando ci sentiamo persi. ‘Una vita diversa’ racconta la voglia di vivere senza il bisogno di dare spiegazioni, rivendicando la libertà di bruciare il tempo come vogliamo e l’importanza di imparare, finalmente, a perdonarsi”.