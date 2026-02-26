Instagram invierà notifiche ai genitori se i figli cercano “suicidio” o “autolesionismo”

Gli avvisi verranno inviati ai genitori via mail, SMS o WhatsApp, oltre che tramite notifica nell’app

Instagram inizierà a inviare una notifica ai genitori quando i loro figli adolescenti faranno ripetute ricerche in un breve arco di tempo su suicidio o autolesionismo. Lo annuncia Meta, spiegando che gli avvisi saranno accompagnati da risorse sviluppate con il contributo di esperti per aiutare le famiglie ad affrontare conversazioni su temi delicati.

Secondo l’azienda, si tratta della prima iniziativa con cui i genitori vengono avvisati in modo proattivo in caso di ricerche ripetute su questi argomenti. Instagram già oggi blocca le ricerche riconducibili a suicidio o autolesionismo e indirizza gli utenti verso linee di supporto e risorse di aiuto. Le notifiche potranno essere attivate da ricerche che includono espressioni direttamente legate al suicidio o all’autolesionismo, frasi che indicano l’intenzione di farsi del male o termini come “suicidio” e “autolesionismo”. Gli avvisi verranno inviati ai genitori via e-mail, SMS o WhatsApp (in base ai recapiti disponibili), oltre che tramite notifica nell’app solo a quanti utilizzano gli strumenti di supervisione. Toccando l’avviso si aprirà un messaggio a schermo intero con l’informazione che l’adolescente ha tentato più volte di cercare quei contenuti in poco tempo, insieme ai consigli degli esperti.

Criteri per le notifiche e cautela

Tempistiche e disponibilità