Il Magnolia Stone 2026 svela gli ultimi due nomi e completa ufficialmente la line-up dell’edizione in programma domenica 26 luglio 2026 al Circolo Magnolia.

Si aggiungono al bill i Kadavar, tra le realtà più iconiche del rock psichedelico europeo contemporaneo. La band berlinese porterà sul palco il proprio universo sonoro, fatto di groove ipnotici, chitarre incandescenti e quell’attitudine vintage che, negli anni, li ha consacrati come punto di riferimento internazionale della scena heavy psych.

Accanto a loro i Giöbia, storica formazione milanese capace di attraversare psichedelia, space rock e suggestioni kraut con una cifra stilistica unica. Un ritorno a casa che ci permetterà finalmente di apprezzare anche brani del loro ultimo e acclamato disco, X-ÆON, distribuito dallo scorso ottobre. I Giöbia sono quel pezzettino di puzzle che aggiunge profondità e radici al festival, intrecciando dimensione internazionale e anima locale.

Con Kadavar e Giöbia si completa una line-up che vede già annunciati Graveyard, Elder e Truckfighters, per una giornata che si preannuncia come un viaggio compatto e potente dentro le molteplici sfumature dello stoner e della psichedelia contemporanea.

Il Magnolia Stone 2026 si conferma così un appuntamento centrale dell’estate per chi vive il rock come esperienza collettiva, tra riff, polvere e amplificatori che scaldano l’aria fino a notte fonda.