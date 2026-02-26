Il Grande Fratello Vip torna il 17 marzo: Ilary Blasi alla guida del reality

Il Grande Fratello Vip torna il 17 marzo. Tutto pronto per la nuova edizione del reality condotta da Ilary Blasi: Mediaset svela le opinioniste del reality

“Grande Fratello Vip andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Opinioniste della nuova edizione saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli“. Lo scrive in una nota Mediaset aggiornando i fan del reality sul ritorno del programma dopo il passo indietro di Alfonso Signorini.

L’azienda di Cologno Monzese, poi, anticipa sorprese: “Il format di Endemol Shine Italy torna con molti nuovi elementi, mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale”. D’altronde, lo aveva già assicurato quasi un mese fa: “La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane”.