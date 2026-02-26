Il 6 marzo a Bologna “Piazza Grande concerto omaggio a Lucio Dalla”

Il 6 marzo al Teatro Bellinzona di Bologna un omaggio corale tra musica, racconti e ospiti storici, “guidato” da Stefano Fucili

A pochi giorni dall’anniversario della nascita del genio bolognese, la sua musica torna a risuonare nella sua città. Venerdì 6 marzo 2026, il Teatro Bellinzona ospiterà “PIAZZA GRANDE – Concerto Omaggio a Lucio Dalla”, un evento speciale che va ben oltre il semplice tributo, configurandosi come un vero e proprio racconto vivo dell’uomo e dell’artista.

Ideato dal cantautore Stefano Fucili — prodotto da Dalla alla fine degli anni ’90 e co-autore con lui del brano “Anni Luce” — il progetto “Piazza Grande” attraversa l’Italia dal 2012 portando nei teatri un repertorio eseguito con rigore, rispetto e un’autenticità che nasce da un legame umano e professionale diretto.

Uno spettacolo tra musica e teatro L’anteprima del tour 2026 non sarà solo un susseguirsi di grandi successi. La dimensione musicale, affidata a una band di altissimo livello (Tommy Baldini alle chitarre, Danilo Lovino alle tastiere, Roberto Pannoni al basso e Luca Giovanni alla batteria), si intreccerà con il teatro. L’attore Fabrizio Bartolucci, attraverso momenti di reading e storytelling, riporterà in vita gli aneddoti e le riflessioni che Lucio amava condividere sul palco, trasformando la platea in un’intima festa tra amici.

Gli ospiti: A rendere la data bolognese un evento irripetibile sarà anche la presenza di chi con Lucio ha condiviso decenni di vita e lavoro:

Marcello Balestra : per anni colonna portante della Pressing (storica etichetta di Dalla), poi discografico scopritore di talenti e autore del libro “Lucio C’è”.

: per anni colonna portante della Pressing (storica etichetta di Dalla), poi discografico scopritore di talenti e autore del libro “Lucio C’è”. Paolo Piermattei : cantautore e collaboratore editoriale di lungo corso per Lucio.

: cantautore e collaboratore editoriale di lungo corso per Lucio. Stefano Scartocci : virtuoso pianista e curatore delle trascrizioni ufficiali delle partiture di Dalla per tantissimi anni.

: virtuoso pianista e curatore delle trascrizioni ufficiali delle partiture di Dalla per tantissimi anni. Vito D’Eri: conosciuto come il sosia “ufficiale” di Lucio, per un tocco di iconografia e colore.

L’evento è prodotto da Aladin Eventi a cura di Francesco Di Tullio.

Dettagli dell’evento:

Data: 6 Marzo 2026

6 Marzo 2026 Luogo: Teatro Bellinzona, Via Bellinzona 6, Bologna

Teatro Bellinzona, Via Bellinzona 6, Bologna Prevendite online: https://ticket.cinebot.it/bellinzona/

https://ticket.cinebot.it/bellinzona/ Info e prenotazioni telefoniche: 051-6446940 (disponibili anche presso la biglietteria del teatro)