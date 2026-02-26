Arriva la prima edizione del festival Merate Jazz nel cuore della Brianza lecchese

Stelle italiane e internazionali, giovani talenti ma non solo: dal 26 febbraio al 1 marzo la prima edizione del festival Merate Jazz nel cuore della Brianza lecchese

Artisti di fama internazionale, nomi di primo piano della scena italiana, giovani talenti in rapida ascesa, spettacoli per bambini ed eventi all’insegna della divulgazione: è questo il cocktail della prima edizione del festival Merate Jazz, in programma nella cittadina della Brianza lecchese dal 26 febbraio al 1 marzo.

Promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Merate e organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi (con la direzione artistica di Saul Beretta) con il contributo di Acinque, il sostegno del Govern de les Illes Balears e la media partnership di MerateOnline, Giornale di Merate e Primamerate.it , la neonata manifestazione ha un duplice l’obiettivo: da un lato, soddisfare gli appassionati più esigenti con progetti di elevata qualità artistica in un periodo dell’anno tradizionalmente parco di proposte musicali; dall’altro, richiamare, grazie a una programmazione eterogenea, nuove tipologie di spettatori creando momenti di socialità e di crescita culturale e favorendo al tempo stesso il senso di comunità.

Merate Jazz vuole offrire una panoramica, inevitabilmente parziale ma certamente stimolante, dei vari stili e delle molteplici influenze che hanno contribuito a far nascere, crescere, sviluppare e innovare questa musica, che più di altre ha caratterizzato in modo profondo e significativo la cultura del Novecento. Tutti gli eventi del festival saranno a ingresso libero, senza prenotazione.

Il primo appuntamento, realizzato con il sostegno di Puglia Sounds, è in programma giovedì 26 febbraio nell’auditorium Giusi Spezzaferri di Merate (ore 21, piazza degli Eroi 3) ed è intitolato Amore che vieni amore che vai: si tratta di un omaggio in chiave jazz a Fabrizio De Andrè a cura del trio del pianista Pasquale Stafano e di Badrya Razem, cantante italiana di origine algerina dotata di una voce duttile e versatile, ricca di sfumature black e soul. Le bellissime melodie e i successi più famosi del grande cantautore genovese, tra cui La guerra di Piero, La canzone di Marinella, Il pescatore e Creuza de mä, verranno reinterpretati con arrangiamenti inediti, diventando per così dire nuovi standard, e rivivranno con la voce, intensa e struggente, di Badrya Razem.

Si cambierà decisamente atmosfera il giorno successivo, venerdì 27 febbraio, quando l’auditorium Giusi Spezzaferri ospiterà il concerto del gruppo Dixie Blue Blowers, che nelle scorse settimane ha infiammato il pubblico dell’edizione invernale di Umbria Jazz con una miscela di swing dei ruggenti anni Venti del Novecento. La band capitanata da Mauro L. Porro proporrà, infatti, un tributo all’Hot Jazz nei suo vari stili (Dixieland, Chicago, New Orleans, New York e così via): Porro, considerato uno dei massimi rappresentanti in Italia del jazz classico, e i suoi musicisti (“armati” di tromba, sax, clarinetto, banjo, basso tuba e batteria) eseguiranno in modo brillante brani noti e meno noti dell’età d’oro del jazz grazie alle minuziose trascrizioni dai dischi a 78 giri e alla libera improvvisazione.



Due gli eventi in programma sabato 28 febbraio: il primo è un incontro, aperto a tutti, neofiti e cultori, melomani e semplici curiosi, intitolato 10 dischi per raccontare il jazz con Enrico Merlin nella suggestiva Villa Confalonieri (ore 17), splendido esempio di architettura neoclassica. Storico della musica, compositore e chitarrista, Enrico Merlin è fra i massimi esperti mondiali di Miles Davis ed è l’autore del fortunato saggio 1000 dischi per un secolo, enciclopedico tragitto sonoro sui solchi dei vinili che hanno segnato e rivoluzionato il modo di concepire e fare musica. Merlin affabulerà il pubblico raccontando con le sue proverbiali doti divulgative la storia del jazz attraverso la presentazione e la descrizione di dieci album fondamentali.

Sempre sabato 28, nell’auditorium Giusi Spezzaferri (ore 21), andrà in scena Cuba calling, il concerto che vedrà protagonista il quartetto del trombettista e compositore cubano Yelfris Valdés. Originario della Isla Grande ma da anni di stanza in Europa, sperimentatore infaticabile alla costante ricerca di nuovi linguaggi, nel corso della sua carriera Yelfris Valdés ha affiancato artisti di fama mondiale come Madonna e Damon Albarn ed è riuscito a fondere in modo convincente e personale le tradizioni musicali della sua terra natale e il jazz con altri generi e altre sonorità come l’elettronica, l’hip hop e il pop (ma anche la musica indiana, le influenze arabe e non solo). A Merate, insieme a Mario Nappi (pianoforte), Federico Pecoraro (basso) e Dario Congedo (batteria), Valdés presenterà un programma inedito che, ne siamo certi, riserverà piacevoli sorprese. Il concerto è realizzato con il sostegno del Govern de les Illes Balears.

Due gli appuntamenti in agenda anche nel corso dell’ultima giornata del festival, domenica 1 marzo: il primo, ospitato presso la residenza sanitaria assistenziale Villa dei Cedri, in via Monte Grappa 59, si intitola Jazz for Kids (ore 16) ed è pensato soprattutto per i più piccoli (ma non solo): tre musicisti di vaglia come il sassofonista Raffaele Fiengo, il vibrafonista Gabriele Boggio Ferraris e il batterista Alessandro Rossi suoneranno Hot Jazz mentre su uno schermo verranno proiettati cartoni animati, rigorosamente in bianco e nero, che risalgono agli anni ‘20 e ‘30 del Novecento, quando Walt Disney era agli inizi, Betty Boop una provocante e irriverente bellezza mai vista prima e la musica era firmata da grandi artisti come Cab Calloway, la cui Minnie The Moocher sarebbe diventata una canzone cult nella versione dei Blues Brothers.

Infine, per l’evento di chiusura di Merate Jazz, si tornerà all’auditorium Giusi Spezzaferri dove alle ore 18 sarà di scena la Panorchestra diretta dal sassofonista e compositore Tino Tracanna, il cui album omonimo è stata premiato, nelle scorse settimane, dai critici della rivista Musica Jazz come “disco dell’anno” del 2025 tra tutti quelli usciti in Italia. Formazione che fa della trasversalità, dell’improvvisazione e della ricerca la sua cifra stilistica, la Panorchestra è un’estensione del collaudato quartetto Double Cut di Tino Tracanna con il sassofonista Massimiliano Milesi, il contrabbassista Giulio Corini e il batterista Filippo Sala. A questi quattro musicisti si aggiungono Paolo Malacarne alla tromba, Andrea Andreoli al trombone, Gianluca Zanello al sax contralto e Federico Calcagno ai clarinetti, che completano il gruppo condividendone pienamente l’estetica. L’aspetto che più di altri colpisce nel sound della Panorchestra è la marcata tensione che caratterizza i brani, costruiti su solide e propulsive basi ritmiche con arrangiamenti e assoli che si fondono con coerenza. Qua e là si notano assonanze con le avanguardie storiche afroamericane e le sue diramazioni, che fanno di questo ensemble una formazione felicemente in bilico tra contemporary mainstream e free jazz.

Festival Merate Jazz (prima edizione) – Da giovedì 26 febbraio a domenica 1 marzo 2026

Ingresso libero a tutti gli eventi

Giovedì 26 febbraio

Amore che vieni amore che vai

Auditorium Giusi Spezzaferri, piazza degli Eroi 3, ore 21

Tributo a Fabrizio De Andrè

Pasquale Stafano, pianoforte

Daniele Cappucci, contrabbasso

Fabio Accardi, batteria

Badrya Razem, voce.

Con il sostegno di Puglia Sounds.

Venerdì 27 febbraio

L’età d’oro del jazz

Auditorium Giusi Spezzaferri, piazza degli Eroi 3, ore 21

Dixie Blues Blowers di Mauro L. Porro.

Sabato 28 febbraio

10 dischi per raccontare il jazz

Villa Confalonieri, viale G. Garibaldi 17, ore 17

Con Enrico Merlin.

Auditorium Giusi Spezzaferri, piazza degli Eroi 3, ore 21

Cuba calling

Dal Buena Vista Social Club al new jazz che fa suoi i beat frenetici e incalzanti di Londra

Yelfris Valdés, tromba

Mario Nappi, pianoforte

Federico Pecoraro, basso

Dario Congedo, batteria

Con il sostegno di GOIB (Govern de les Illes Balears).

Domenica 1 marzo

Jazz for Kids

Residenza Villa Dei Cedri, via Monte Grappa 59, ore 16

Raffaele Fiengo, sax



Gabriele Boggio Ferraris, vibrafono

Alessandro Rossi, batteria

Una produzione di Musicamorfosi.

Panorchestra

Auditorium Giusi Spezzaferri, piazza degli Eroi 3, ore 18

Tino Tracanna, sax soprano e tenore, composizioni e arrangiamenti

Massimiliano Milesi, sax tenore, composizioni e arrangiamenti

Andrea Andreoli, trombone

Gianluca Zanello, sax alto

Paolo Malacarne, tromba

Federico Calcagno, clarinetto e clarinetto basso

Giulio Corini, contrabbasso

Filippo Sala, batteria.