A “Elisir” stamani su Rai 3 la frattura della spalla

Si aprirà affrontando il tema della frattura della spalla la nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 26 febbraio alle 10.55 su Rai 3.

Un infortunio comune che richiede tempi di recupero e approcci terapeutici specifici: cosa bisognerebbe fare per intervenire tempestivamente prima di andare in pronto soccorso? Quali sono i percorsi di riabilitazione più indicati per recuperare la mobilità articolare? A fare il punto Giovanni Di Giacomo, chirurgo ortopedico e docente di Fisioterapia Applicata allo Sport presso l’Università di Siena.

Subito dopo, nello spazio “In Corpore Sano”, si parlerà della riabilitazione della voce. Qual è il percorso terapeutico migliore per chi soffre di alterazioni delle corde vocali? Quali sono le cause principali di disfonia? Il tema sarà approfondito insieme a Chiara Pavese, logopedista presso il centro Audiologico foniatrico della Asl di Ravenna.

A chiudere la puntata sarà lo spazio di “Serena…mente”, in cui verrà approfondito il tema dell’empatia. Si tratta della capacità di entrare in sintonia con le emozioni altrui e comprendere gli stati d’animo di chi ci circonda. In studio Giorgio Caviglia, ordinario di Psicologia Dinamica presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli.