Nuovo singolo e Tour Giapponese: A Castle è la nuova visione hardcore di Rosapolvere e Votto Un presagio di violenza nascosto da una nebbia nera

A Castle è il nuovo singolo di Rosapolvere featuring Votto, un brano che riporta in auge atmosfere tetre di mondi lontani. Un miraggio nella notte che emerge dalle nubi e finisce in rovina tra elettronica rituale e catarsi hardcore-metal.

La collaborazione fra Rosapolvere, polistrumentista che spazia tra drone e dungeon synth, e i Votto, band in equilibrio tra screamo e blackened hardcore, nasce anni fa sorretta da una forte amicizia e da due immaginari oscuri che si completano vicendevolmente. Il sodalizio ha portato i due progetti a viaggiare in parallelo condividendo più volte il palco in set collaborativi oltre che in pubblicazioni come Fuoco autoalimentato, featuring dal secondo disco dei Votto, e il recente Riaddormentarmi, rework di Rosapolvere del brano Finire tutto prima di iniziare qualcosa di nuovo. A fine febbraio 2026 i due progetti sbarcano in Giappone per un inatteso tour di quattro date presentando un live set esteso senza soluzione di continuità.

Dalla loro unione nasce A Castle: se Fuoco autoalimentato, brano contenuto in Gli ultimi istanti delle nostre vite precedenti, secondo disco dei Votto, apriva con una sfuriata post-hardcore frontale, qui il percorso è più subdolo. L’ingresso avviene lento, attraverso una trama elettronica soffusa, fatta di percussioni dilatate e synth modulari immersi in un riverbero tenebroso, come se il singolo stesse prendendo fiato prima di colpire.

La prima variazione apre lo spazio alla voce, che rielabora il tema di un Dies Irae seicentesco in latino, evocando un immaginario liturgico e apocalittico. È un canto che accumula tensione nell’agonia, preparando il terreno a un’esplosione controllata: chitarre ultra-distorte irrompono nel tessuto sonoro, mentre batterie analogiche e sintetizzate si mescolano perdendo i confini tra realtà e illusione. Il tutto è sorretto da un tappeto sempiterno di riverberi che si fa sempre più denso e soffocante. Il brano si gonfia fino a raggiungere la catarsi, concepita come una vera e propria distruzione della forma iniziale: A Castle non costruisce, ma erode fino al collasso.

Visibilità ridotta, umidità costante e suoni ovattati. In questo paesaggio tipico della Pianura Padana prende forma una traccia capace di trasformare per sempre il paesaggio circostante in materia sonora. A Castle esce il 13 febbraio 2026 per Harker Tapes e

e verrà stampato una versione iper‑lofi in 8bit impressa unicamente su 30 floppy da 3,5. Rosapolvere e Votto lo presenteranno live domenica 15 febbraio a Lodi in un secret show organizzato da Orrore Cosmico , in apertura l’esordio live delle Kadreka. La data anticipa il tour giapponese che partirà da Tokyo il 23 febbraio per poi raggiungere, Nagoya il 24, Kyoto il 25, e infine Mishima il 27.