“Trappola sulle montagne rocciose” anche in lingua originale su Rai 4: la trama

Disponibile anche in lingua originale, il film di azione “Trappola sulle montagne rocciose” in onda stasera su Rai 4: la trama

Mercoledì 25 febbraio 2026 in prima serata alle 21.20 su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) il ritorno in azione di Casey Ryback, il sottufficiale dei Navy Seals interpretato da Steven Seagal e protagonista di “Trappola sulle Montagne Rocciose”. Ryback è in viaggio con la nipotina Sarah verso Washington sul treno ad alta velocità Grand Continental. Mentre attraversa le Montagne Rocciose, il treno viene preso d’assalto da alcuni terroristi che, per una ritorsione verso un ente governativo, vogliono prendere il controllo di un satellite su cui è montata un’arma mortale.

Seconda avventura del sottoufficiale interpretato da Steven Seagal, anche Trappola sulle Montagne Rocciose è stato un grande successo di pubblico che ha confermato l’appeal che Seagal aveva negli anni ’90 sugli spettatori. Il film ha usufruito di una nuova tecnica per la creazione in computer grafica di tutti gli scenari esterni al treno, così da poter girare l’intero film in un teatro di posa. Nel cast, nel ruolo della nipotina del protagonista, c’è una giovane Katherine Heigl, futura star di Grey’s Anatomy e di molte commedie romantiche di successo.