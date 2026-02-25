Torna “Vini Selvaggi”, la fiera dedicata ai vini naturali e all’agricoltura artigianale

Sesta edizione animerà gli spazi del San Paolo District di Roma, dal 7 al 9 marzo 2026

Dal 7 al 9 marzo 2026 Roma ospita una nuova edizione di Vini Selvaggi, la fiera indipendente dedicata ai vini naturali e all’agricoltura artigianale, in programma al San Paolo District. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione porta nella Capitale oltre 120 vignaioli indipendenti provenienti dall’Italia e da diversi Paesi europei, tra cui Francia, Spagna, Slovenia e Austria.

Sotto la guida degli organizzatori Lorenzo Macinanti e Giulia Arimattei, la manifestazione mette al centro il rispetto per i territori, il lavoro contadino e una cultura del bere consapevole e libera dalle omologazioni del mercato.

La novità 2026

La grande novità di quest’anno è rappresentata dalla festa inaugurale “Naturalmente Selvaggi!”, prevista per sabato 7 marzo dalle 16:00 alle 22:00. Si tratta di un evento a ingresso gratuito pensato come una grande enoteca di quartiere, dove il pubblico potrà scoprire etichette selezionate e aree dedicate a collettivi territoriali come l’Associazione Vignaioli Vulcani Laziali, Ciociaria Naturale e il gruppo Senza Meja, che include eccellenze del Collio e del Carso come Radikon e Paraschos. Ad arricchire l’atmosfera ci penseranno gli interventi musicali di StappaLa e Frisson, capaci di fondere la cultura del calice con quella del suono in un’unica esperienza sensoriale.

Oltre al vino, il percorso espositivo si amplia con un’Area Food d’eccezione che vede protagonisti artigiani del gusto come La Polpetteria, ReCUP e Stracotteria, affiancati dalla cultura del caffè specialty proposta da PicaPau e Origine.

Per chi cerca complessità anche nei distillati e nelle birre artigianali, il corner dedicato ospiterà realtà indipendenti come DrinkIt e Birrificio Freelions, attente alla qualità della filiera e all’identità territoriale. L’evento non dimentica la dimensione comunitaria: nella giornata di domenica sarà attivo uno spazio bambini a cura di Io Gioco Ovunque, con attività in legno pensate per favorire una fruizione inclusiva per le famiglie.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)

Per tutte le info: https://viniselvaggi.com/