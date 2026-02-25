“Storie al limite” prosegue al Teatro Sala San Francesco, Lunghezzina

STORIE AL LIMITE Rassegna di Teatro Contemporaneo fino al 13 giugno 2026 Teatro Sala San Francesco, Lunghezzina (Roma)

“Storie al Limite”, la nuova rassegna di teatro contemporaneo promossa da Seven Cults S.r.l.s. che per quattro mesi trasformerà il Teatro Sala San Francesco di Lunghezzina in un crocevia di storie, emozioni e riflessioni sul tema del “limite”.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, è vincitore dell’Avviso Pubblico, curato dal Dipartimento Attività Culturali, per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti aventi sede a Roma, per progetti di ricerca e sperimentazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo e della formazione. Stagione 2025/2026.

IL PROGETTO

“Storie al Limite” esplora il concetto di “limite” attraverso tre dimensioni interconnesse: Limite geografico: portare il teatro nelle periferie romane, in territori spesso ai margini dell’offerta culturale, Limite artistico: sperimentare linguaggi teatrali contemporanei che sfidano le convenzioni, Limite personale: abbattere le barriere che separano il pubblico dall’esperienza teatrale

La rassegna si rivolge in particolare agli abitanti di Lunghezzina e delle zone periferiche della Capitale, con l’obiettivo di creare nuovi pubblici e nuove comunità attraverso il linguaggio universale del teatro.

LA PROGRAMMAZIONE

9 spettacoli di teatro contemporaneo, 18 rappresentazioni totali tra febbraio e giugno 2026, ogni weekend con doppio appuntamento (sabato ore 19:00, domenica ore 17:30).Gli spettacoli in cartellone spaziano dal teatro di narrazione al teatro fisico, dalla drammaturgia contemporanea al teatro civile, con artisti emergenti e compagnie consolidate:

28 febbraio-1 marzo | LIEVITO MADRE – Compagnia AltriOltre/Seven Cults produzione 7-8 marzo | VITE BINARIE – Compagnia Dis Équilibre 28-29 marzo | TUTTE LE BELLISSIME COSE – Produzione Teatranti Tra Tanti 11-12 aprile | DESTRUTTURALIZZAZIONE – Malerba Teatro 25-26 aprile | L’OMBRA DI JEKYLL – Teatro Le Maschere 2-3 maggio | HEDY LAMARR – Seven Cults produzione Teatro 9-10 maggio | CROSSING THE RIVER I DANCE – Collettivo Dora Macripò/Compagnia Mauri Sturno 23-24 maggio | TRANS(H)UMANZA – Collettivo Lidi Precari

GLI EVENTI COLLATERALI

La rassegna non si limita agli spettacoli, ma propone un ricco calendario di attività partecipative:

OSSERVATORIO CRITICO DEL TERRITORIO – Un gruppo permanente di cittadini formato alla critica teatrale che partecipa attivamente alla rassegna con accesso privilegiato agli incontri con artisti e registi. INCONTRI POST-SPETTACOLO – Ogni domenica, dopo lo spettacolo, il pubblico incontra autrici, registi e cast per approfondire i temi trattati. DIARIO COLLETTIVO “AL LIMITE” – Installazione artistica partecipativa permanente nel foyer del teatro dove il pubblico può lasciare tracce, storie e riflessioni sui propri limiti superati o da superare. Le storie possono essere inviate a: sevencultsproduzione@gmail.com INCONTRO COLLETTIVO (12 aprile) – Grande evento conviviale a metà festival che mette in dialogo artisti emergenti, compagnie consolidate e comunità locale. EVENTO FINALE “SGUARDI AL LIMITE” (13 giugno) – Presentazione del quaderno critico collettivo, restituzione del percorso dell’Osservatorio e festa di chiusura.

LA SEDE

Teatro Sala San Francesco Via Guardiagrele snc, Lunghezzina (Roma) Bus 045 da Grotte Celoni (Metro C) Bus 055 da Grotte Celoni (Metro C) – Massa San Giuliano

INFO E PRENOTAZIONI

Email: sevencultsproduzione@gmail.com Tel: 328 143 7441 Web: www.sevencults.org

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria