Stasera su Rai 5 “Sapiens – Un solo pianeta” con “Costruivano città”

Come venivano scelti i luoghi per edificare le antiche città? Gli antichi costruivano secondo gli auspici degli dei o stavano attenti al territorio? Le nostre moderne città assomigliano alle antiche? Cosa sostituisce le antiche acropoli nelle città contemporanee? Sono solo alcuni degli interrogativi sui quali si proverà a dare risposte mentre si cercherà di scoprire il rapporto degli antichi con il paesaggio.

La puntata di “Sapiens – Un solo pianeta” in onda mercoledì 25 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 5 si aprirà con la rivelazione dell’eccezionale ritrovamento archeologico avvenuto appena fuori le mura di Paestum.

Durante gli scavi di un tempietto dorico sono stati trovati reperti archeologici come ex-voto in terracotta che rappresentano Eros su un delfino e altri ritrovamenti straordinari che lasciano trapelare una storia arcaica sorprendente. Il viaggio di “Sapiens – Un solo pianeta” nella storia antica proseguirà nell’antica città di Poseidonia, la Paestum di oggi, uno straordinario sito archeologico attraverso il quale è possibile scoprire in che modo una colonia venisse fondata. Attraverso il racconto del territorio, Mario Tozzi spiegherà il rapporto degli antichi con la natura.

Nel documentario principale invece, “Sapiens – Un solo pianeta” ripercorrerà le tappe della costruzione dell’antica acropoli di Atene nell’era di Pericle studiando, ad esempio, il vero significato del Partenone, casa di una divinità, ma anche il simbolo di un intero popolo che ha dato vita a nuova forma di governo: la democrazia. Per lo spazio dedicato ai “Dialoghi di Sapiens”, lo scienziato Mario Tozzi converserà con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata.