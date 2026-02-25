Stasera su Rai 3 Speciale “Chi l’ha visto?”: le anticipazioni

Stasera in prima serata su Rai 3 speciale “Chi l’ha visto?” con i predatori di bambine, bambini e ragazze. E si torna sul caso Orlandi

Chi sono i predatori sessuali? E come hanno agito negli anni? Secondo una fonte anonima nella villa di Epstein sarebbero sepolti i corpi di due ragazze straniere, non americane. Un conto alla rovescia anche per i familiari delle bambine e dei bambini scomparsi in Italia. I genitori non hanno mai smesso di cercare i loro figli e continuano a chiedere l’aiuto di tutti.

Se ne occupa lo Speciale “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 25 febbraio alle 21.20 su Rai 3. Si torna, inoltre, sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: documenti inediti a “Chi l’ha visto?” verranno commentati in studio in diretta con il fratello Pietro e il cugino Pietro Meneguzzi, insieme all’avvocato Laura Sgrò. Sono i documenti riservati del Sisde dai quali sembravano essere state tolte alcune pagine. Cosa c’è in quelle pagine di tanto riservato? Lo mostrerà il programma di Rai 3.

E poi come sempre gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori.