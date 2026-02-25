Sanremo 2026, record di visualizzazioni social per la prima serata

TikTok è la piattaforma che ha generato il maggior volume di visualizzazioni video, oltre 48 milioni

Dopo la prima serata del Festival, la fruizione on demand delle clip dedicate al racconto dell’evento su RaiPlay ha già coinvolto più di 700 mila spettatori e vale già oltre 1 milione di views (+15% su 2025).

Nella giornata di ieri i risultati del consumo digital del Festival sono stati determinanti nell’assegnare a Rai la leadership del perimetro Auditel, con una quota di circa il 70% del tempo speso e sulle visualizzazioni live.

Significativo anche il consumo dall’estero che nella sola giornata di martedì, ha registrato 240 mila visualizzazioni on demand, con una crescita del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Per quanto riguarda il racconto del Festival sui social nella giornata di apertura del Festival di Sanremo sono state 58,7 le visualizzazioni video generate dall’evento sui social, dato più alto di sempre dopo la prima serata e in crescita del 12% rispetto allo scorso anno. I profili social della Rai si confermano leader della narrazione dedicata al Festival, con una crescita del 28% delle visualizzazioni video, che sono state oltre 22,7 milioni, e nelle interazioni, ben 4,3 milioni, dato che segna un aumento del 30%.

TikTok è la piattaforma che ha generato il maggior volume di visualizzazioni video, oltre 48 milioni, di cui circa 20 milioni sui profili Rai.