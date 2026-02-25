Sanremo 2026, la classifica della prima serata: ecco le 5 posizioni di testa

Sanremo 2026, la “top 5” della prima serata: chi sono gli artisti più votati: al termine dell’esibizione di tutti e 30 i cantanti concorrenti, così si è espressa la “giuria degli esperti”

Poco dopo l’1, 40 di notte- a orario pienamente rispettato- si è conclusa la prima serata di Sanremo 2026 e l’esibizione di tutti i cantanti in gara. Dal primo ad aprire la competizione canora, Ditonellapiaga, fino agli ultimi, LDA–Aka 7even che hanno chiuso la scaletta dei concorrenti, in quasi 5 ore di spettacolo sul palco dell’Ariston si sono alternati i 30 artisti che hanno presentato i loro brani e sono stati votati dalla giuria della sala stampa, tv e web.

Fino a che, al termine delle votazioni, il trio dei conduttori della serata, Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman, hanno dato l’annuncio e svelato chi sono i cantanti nelle prime cinque posizioni della classifica provvisoria, rigorosamente in ordine casuale. A riscuotere i maggiori consensi dopo un primo ascolto- solo dalla giuria di esperti, ancora escluso il televoto- quindi sono stati: Arisa con il brano “Magica favola”, Fulminacci, con “Stupida sfortuna”, Serena Brancale con “Qui con me”, Ditonellapiaga con “Che fastidio!”, Fedez & Masini con “Male necessario”.

(photo credit: ufficio stampa di Laura Pausini)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)