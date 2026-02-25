Roberta Bruzzone il 19 giugno a Perugia con “Amami da morire”

Il 19 giugno al Barton Park di Perugia arriva la criminologa Roberta Bruzzone con Amami da morire: tutte le info sui biglietti

Anche Roberta Bruzzone in cartellone nel filone estivo della stagione Tourné: la criminologa salirà sul palco dell’arena del Barton Park di Perugia il prossimo 19 giugno con “Amami da morire. Anatomia di una relazione tossica”. Un appuntamento realizzato in partnership con la Fondazione Barton e inserito nella rassegna artistico-culturale “L’Arena Festival” 2026.

“Questa è la storia di un amore che è morto. Ma non è morto per caso. È stato ucciso. E noi siamo qui per capire come”. Quando l’amore diventa una trappola mortale? Cosa trasforma una relazione in una prigione di angoscia? Cosa resta di un amore quando spegne l’identità, cancella i confini, sgretola l’autostima in un cortocircuito fatto di paura, umiliazione e dipendenza?

“Amami da morire” è un viaggio teatrale crudo e struggente nei meandri oscuri di una relazione che si traveste da amore, ma nasconde il volto del controllo, della dipendenza e della manipolazione.

Attraverso una narrazione che alterna momenti di seduzione magnetica e abissi di violenza emotiva, lo spettacolo mette in scena – come un’autopsia della mente della vittima e del carnefice – le tappe invisibili che conducono alla distruzione psicologica di chi ama troppo… e si perde inevitabilmente nel labirinto di narciso.

Sullo sfondo, la figura disturbante del narcisista: affascinante, brillante, predatore. Al centro, la vittima: innamorata, devota, manipolata, lentamente svuotata e annichilita. Tra di loro, un legame tossico che si nutre di silenzi, colpa e illusione che verrà svelato, passo passo, durante la messinscena. Ispirato a dinamiche reali e arricchito da contenuti psicologici e criminologici, “Amami da morire” è un percorso di consapevolezza che porta lo spettatore a rispondere a una domanda cruciale: “Se questo è amore… perché mi fa così male?”.

