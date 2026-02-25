Prima serata Sanremo 2026, la gaffe di Laura Pausini: “Mamma, tutto bene eh”

Dal doppio senso sul microfono alla citazione della farfalla di Belen Rodriguez: la serata ‘quasi’ perfetta di Laura Pausini sul palco dell’Ariston nella prima serata di Sanremo 2026

Galeotto fu il microfono. Impeccabile pressoché tutta la sera nell’affiancamento a Carlo Conti nella prima serata del festival di Sanremo 2026, Laura Pausini ha avuto solo un momento di piccola caduta di stile: quando a un certo punto si è ritrovata in mano il microfono, che Conti l’aveva incoraggiata ad avvicinare alla bocca, la cantante non è riuscita a resistere alla tentazione di sorridere del possibile doppio senso. “Prima me l’avete messo qua, adesso ce l’ho in mano”, ha detto Pausini prima di fermarsi . sgranare gli occhi e poi sorridere maliziosamente. “Sono stata brava fino ad adesso. Mamma, tutto bene eh, è andata così“, ha quindi detto la cantante facendo l’occhiolino alla telecamera con un sorriso ironico.

LA FARFALLINA DI BELEN

Più tardi, in chiusura di serata, Laura Pausini (che in serata aveva già detto ‘Mi sento una farfalla stasera’ dopo un cambio d’abito) ha ricordato un dettaglio che, parecchi anni fa, fu al centro di molti pettegolezzi e gossip durante un’edizione di Sanremo: la ‘famosa’ farfalla di Belen Rodriguez, sul palco dell’Ariston insieme a Gianni Morandi, mostrò questo piccolo tatuaggio vicino all’inguine quando scese le scale di Sanremo con uno spacco vertiginoso. La farfallina tatuata non passò inosservata, scatenò i gossip e anzi divenne diventò un simbolo del Festival. Ieri sera Laura Pausini, dopo aver detto a Carlo Conti e Can Yaman che sembravano “due farfallini” per via dei papillon, ha detto: “Io però non ce l’ho farfalla“. Carlo Conti ha abbozzato: “Ma quale farfalla?”. Lei: “Sai la farfallina, ce l’aveva qui sulla gamba”. Conti allora fa il nome di Belen. E lei, un po’ imbarazzata, conclude: “Non so perché l’ho detto“.

