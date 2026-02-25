PLAYGROUND è il secondo singolo degli AURA Q

Dopo l’uscita di “Sand” lo scorso gennaio, gli Aura Q proseguono il percorso verso il nuovo album con “Playground“, il secondo singolo estratto dal disco di debutto “Daylight“

Dopo l’uscita di “Sand” lo scorso gennaio, gli Aura Q proseguono il percorso verso il nuovo album con “Playground“, il secondo singolo estratto dal disco di debutto “Daylight“, disponibile da mercoledì 25 febbraio 2026 su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music Italy). Il titolo del brano richiama l’immagine di un parco giochi, uno spazio che può apparire leggero e familiare ma che diventa, nelle mani degli Aura Q, un luogo simbolico in cui misurarsi con ciò che resta in ombra. È uno spazio di esperienza, di scoperta e di confronto, dove la semplicità apparente lascia emergere riflessioni più profonde sul modo in cui osserviamo il mondo e noi stessi.

Linee melodiche chiare, dialoghi intensi tra pianoforte e violoncello, interventi elettronici che ampliano la prospettiva senza sovrastare la scrittura. La semplicità formale diventa così uno strumento per veicolare contenuti stratificati, lasciando spazio all’ascoltatore di costruire un’esperienza personale e immersiva. Con questo secondo singolo, Gli Aura Q consolidano un orizzonte sonoro originale e di respiro internazionale, in cui la musica non è soltanto forma ma anche veicolo di significato. “Playground” rappresenta un nuovo passo verso il primo full length di prossima uscita “Daylight“, affidando alla forza del suono il compito di suggerire ciò che le parole possono solo sfiorare.

Aura Q è in sintesi un progetto musicale, che forse non si può sintetizzare, nato nel 2025 dall’incontro tra i musicisti professionisti Marco Fagotti e Jacopo Matia Mariotti. Il cuore della loro ricerca si sviluppa nell’interazione tra pianoforte, violoncello ed elettronica, all’interno di una visione essenziale della musica che mette al centro la melodia e la trasfigurazione sonora. Ne nascono strutture minimali capaci di coinvolgere emotivamente l’ascoltatore, in un equilibrio costante tra dimensione acustica e digitale.

