Oroscopo di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Giornata incentrata su faccende pratiche che ci rendono inquieti. Vorremmo cambiare, cercare nuove soluzioni, ma è bene non rischiare avventure. Barbanera ci invita ad accogliere a braccia aperte nuove emozioni, a lasciarci andare. Scongeliamo il cuore.
Toro
Siamo consapevoli di essere molto più forti di quello che sembriamo. Non esageriamo però con comportamenti impositivi, potrebbero suscitare antipatie. Nel lavoro manteniamo un atteggiamento saldo e pragmatico. Anche negli investimenti calcoliamo i rischi.
Gemelli
Atmosfera caratterizzata da un umore sonnacchioso, però la prospettiva di un nuovo incontro può svegliarci dal torpore e farci riprendere quota. In amore ribattiamo alle incomprensioni, senza correre dietro a nessuno. Meglio che siamo noi a essere inseguiti.
Cancro
Tema per casa oggi dettato da una Luna benevola: imparare l’arte magnifica e rilassante del sano egoismo. Senza paura né inutili sensi di colpa. Facciamo in modo che nessuno approfitti del nostro buon cuore, molto spesso a scapito della libertà.
Leone
Clima malmostoso, con la Luna in Toro quadrata a Plutone. I sentimenti sono in primo piano: per uscire da un vicolo cieco, allarghiamo la visuale. Chi ci ama saprà rispettare la nostra natura indipendente e i nostri tempi. In caso contrario, non è amore.
Vergine
Approfittiamo della domenica per concludere quanto programmato in settimana, portiamoci avanti con il lavoro. Possediamo energia e senso pratico. La forza d’animo non ci manca e ci viene in aiuto, se con il passare delle ore dovesse presentarsi un problema.
Bilancia
Le nostre vicende affettive vivono un momento di intensità speciale, a cui il giusto filo di gelosia aggiunge un tocco più emozionante. I programmi per la serata ci rendono euforici. Sbrogliamo le ultime matasse, l’altro aspetta solo noi.
Scorpione
La Luna in Toro si scontra con Plutone in Acquario. Dissapori, disarmonie e conflitti relativi al passato si risolvono con il confronto e un dialogo aperto. Affrontiamo un discorso chiaro in famiglia, per trovare un compromesso e risolvere ciò che ci rende insoddisfatti.
Sagittario
Momento ideale per gratificarci con un acquisto desiderato e più volte rimandato. Dice il saggio: “A volte nulla è più necessario del superfluo”. Le prospettive del periodo sono rosee. Gli alti e bassi fanno parte del gioco, l’importante è seguire l’onda.
Capricorno
Sul fronte professionale oggi viaggiamo in autostrada: grinta, energia e voglia di fare abbondano e i risultati sono appaganti su tutti i piani. Famiglia, amore e figli trascurati, con il rischio di crearci noie e nuovi grattacapi. Usiamo la sensibilità.
Acquario
Le grane relative alla casa e alle spese non previste causano malumori e battibecchi. Tuttavia, il lavoro gira e tutto si può affrontare. Le idee che ci frullano in testa non piacciono alla persona amata, ma incontrano il favore dei superiori.
Pesci
Procediamo in modo fermo e razionale, con un realismo che sa anche essere concreto, mentre le onde emotive dentro di noi sono gonfie di aspettative. Le spese vengono ammortizzate dalle entrate. I nuovi rapporti sono caldi, almeno per quanto ci riguarda.