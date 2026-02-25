“L’Amazzonia” apre l’appuntamento con “The Americas” stasera su Rai 2

Su Rai 2 “The Americas”: un viaggio all’esplorazione delle meraviglie, dei misteri e delle fragilità del continente America, con storie inedite sulla fauna selvatica

Mercoledì 25 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 2 altri tre episodi di “The Americas”, un viaggio all’esplorazione delle meraviglie, dei misteri e delle fragilità del continente America, con storie inedite sulla fauna selvatica straordinariamente documentate.

Nell’episodio “L’Amazzonia”, scopriamo la più grande foresta pluviale del pianeta. Qui gli alberi ospitano minuscole scimmie e gigantesche aquile, mentre sotto di essi marciano eserciti di formiche. Le acque ospitano lontre giganti, cuccioli di tartaruga e caimani in grado di far danzare l’acqua.

Poi Il Nord ghiacciato, dove i lupi e gli orsi polari si contendono il cibo, le lepri superano le linci e i trichechi “cantano” sulle coste ghiacciate. Con l’arrivo dell’estate, i galli cedroni si esibiscono in danze di accoppiamento, i caribù intraprendono una lunga migrazione e i salmoni risalgono la corrente per sopravvivere.

Infine, la Costa del Golfo, dove le paludi e le zone umide ospitano orsi neri e alligatori. I lamantini si radunano presso le sorgenti d’acqua dolce, i gufi cercano l’amore nei sobborghi e un raro esemplare di ocelot alleva i suoi cuccioli nella macchia spinosa del Texas.