Il film “The Wrestler” stasera su Rai Movie: la trama

Due candidature agli Oscar 2009 per Mickey Rourke e Marisa Tomei, stasera su Rai Movie il film “The Wrestler”: la trama

Alla fine degli anni ottanta il wrestler professionista Robin Ramzinski, noto con il nome d’arte di Randy “The Ram” Robinson, è al culmine della carriera, dopo aver sconfitto in un match memorabile il suo acerrimo avversario, l’Ayatollah. Circa 20 anni dopo tira avanti esibendosi per i fan del wrestling nelle palestre dei licei, nelle comunità del New Jersey ed in piccole federazioni locali. Caduto in disgrazia, separato dalla moglie, allontanatosi dalla figlia Stephanie ed incapace di sostenere un qualsiasi vero rapporto umano, Randy vive per il brivido dello show, per l’adrenalina del combattimento e per l’adorazione di quei pochi fan rimasti.

Randy viene colto da un infarto al termine di un match di hardcore wrestling molto impegnativo e violento, nel quale ha riportato ferite da “macchina sparapunti”, da filo spinato, e da forchetta, utilizzata per trafiggere. I medici gli consigliano di evitare gli sforzi eccessivi, le sostanze stupefacenti o eccitanti di cui fa uso e gli steroidi, e di abbandonare per sempre i combattimenti. Lontano dal ring, Randy prova a cominciare una nuova vita: trova lavoro al reparto alimentari di un supermercato, tenta di riallacciare i rapporti con la figlia Stephanie che gli rimprovera di essere stato assente e lontano da lei durante la sua infanzia e la sua crescita, e tenta l’approccio con Cassidy, un’amica lap dancer non più giovanissima. Per un breve periodo le cose sembrano funzionare e Stephanie dimostra, malgrado tutto, di voler ancora bene al padre.

Il fallimento però è dietro l’angolo. Cassidy, che è madre di un bambino e stenta a fidarsi di Randy, insiste nel rifiutare i pur affettuosi tentativi di lui, che potrebbero offrire ad entrambi la possibilità di ritrovare serenità: non può mettere a rischio la propria vita e quella di suo figlio.

Deluso, Randy si ubriaca, assume cocaina e si lascia andare ad un momento di sesso con una ragazza conosciuta in un bar, dimenticando così un importante appuntamento che aveva fissato, quella sera, per una cena con Stephanie. Questa ennesima dimenticanza segnerà definitivamente i rapporti fra Randy e sua figlia, che ritornerà ad odiare più che mai il padre.

Il futuro che Randy sogna va così inesorabilmente in fumo, suscitando in lui delusione e amarezza. Quando nel negozio dove lavora un fan lo riconosce come il suo idolo di infanzia, lui continua a negare di essere “Randy The Ram”, pur di non farsi umiliare, facendosi vedere in divisa da salumiere, e improvvisamente tira un pugno alla lama di un’affettatrice ferendosi gravemente. Poi, fuori di sé, lascia il supermercato insultando i clienti allibiti e colpendo a destra e a manca gli scaffali. Non vedendo prospettive per il proprio futuro, nemmeno nel ruolo di “vecchia gloria” del wrestling, Randy decide di continuare quest’attività fino all’estremo: accetterà la rivincita contro il suo leggendario avversario, l’Ayatollah, ben consapevole delle conseguenze che la decisione potrà portare.

Nemmeno Cassidy, che lo raggiunge poco prima che salga sul ring, riesce a dissuaderlo. Randy fa un discorso sul ring in cui afferma, acclamato dal pubblico, che il wrestling è tutto per lui, è la sua ragione di vita ed il ring è l’unico luogo in cui non si fa del male; afferma inoltre che i fan sono la sua famiglia e che solo loro potranno convincerlo a non combattere più, qualora non lo ritenessero più all’altezza. Alla fine del match Randy è sfinito a causa delle fitte al cuore che lo hanno perseguitato fin dall’inizio del combattimento. Il suo avversario Ayatollah lo aveva notato, chiedendogli di “schienarlo” così da finire anzitempo il match, ben consapevole del fatto che il collega non si sentisse bene, ma Randy rifiuta più volte, si arrampica su un palo e si prepara a lanciarsi per eseguire la sua finisher, il “Ram Jam”. Affranto per Cassidy, che ha abbandonato il match incapace di sopportare la vista di lui che si autodistrugge, Randy, consapevole e orgoglioso di star vivendo il suo ultimo e definitivo momento di gloria, si getta dal palo, lasciando lo schermo nero e facendo intuire l’epilogo dalla sua storia.

E’ la trama del film “The wrestler” con Mickey Rourke e Marisa Tomei in onda mercoledì 25 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie.