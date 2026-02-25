“Fratello Sole Sorella Luna”, prima nazionale in scena ad Assisi. Poi Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma

Al Teatro Lyrick di Assisi dal 5 al 7 marzo va in scena la commedia con musiche dall’opera di Franco Zeffirelli, diretta da Piero Maccarinelli

Un classico della nostra memoria visiva approda a una nuova drammaturgia scenica, “Fratello Sole Sorella Luna”, e debutta in prima nazionale al Teatro Lyrick, nell’ambito della stagione “Non c’è 2 senza… 5”, dal 5 al 7 marzo alle ore 21.15, segnando una nuova tappa nel dialogo tra linguaggio cinematografico e scena dal vivo.

La celebre opera di Franco Zeffirelli trova infatti una nuova forma nella versione teatrale firmata da Angela Demattè, che rilegge la sceneggiatura originale scritta da Zeffirelli insieme a Suso Cecchi D’Amico e Lina Wertmüller. La regia è di Piero Maccarinelli, che restituisce la dimensione umana della storia attraverso un cast di forte intensità: Giulio Pranno nel ruolo di Francesco, Ksenia Borzak in quello di Chiara, con la partecipazione speciale di Massimo Wertmüller e Fabrizia Sacchi, affiancati da Gabriele Cicirello, Antonio Iorio, Edoardo Raiola, Giovanni Conti ed Edoardo Sacchi.

Le musiche originali di Riz Ortolani, insieme alle composizioni e agli arrangiamenti di Alessandro Nidi, accompagnano e amplificano l’immaginario del racconto. Lo spettacolo è realizzato con il patrocinio di San Francesco 1226–2026, Comitato Nazionale per l’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi, e nasce da una co–produzione International Music and Arts, Agidi, Fondazione Sipario Toscana Onlus – La Città del Teatro, Oliver and Friends.

Con questa prima nazionale, “Fratello Sole Sorella Luna” restituisce al pubblico un viaggio teatrale di rara intensità, sospeso tra memoria, visione e spiritualità, realizzato in occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco. Uno spettacolo che intreccia recitazione e canto, in un racconto corale e poetico, ispirato al celebre film di Franco Zeffirelli del 1972, che ottenne un enorme successo internazionale (David di Donatello nel 1972 e candidatura all’Oscar nel 1974 per la miglior scenografia), lasciando un segno indelebile per la forza poetica delle immagini e per le indimenticabili musiche di Donovan, adattate nella versione italiana da Riz Ortolani, lo spettacolo porta in scena, con un linguaggio teatrale contemporaneo, la storia di Francesco e del suo messaggio universale di fraternità e pace.

Dopo la prima nazionale di Assisi, lo spettacolo tornerà in tournée a partire da ottobre 2026 nelle città di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma, per poi proseguire in numerose altre piazze italiane.

Sinossi

Lo spettacolo ripercorre la straordinaria parabola umana e spirituale di Francesco d’Assisi, figlio di una ricca famiglia di mercanti, che sceglie di rinunciare ai privilegi della sua condizione per abbracciare la povertà come unica vera ricchezza. Sullo sfondo di un’Italia attraversata da conflitti tra città e da violente lotte commerciali, la sua decisione appare inizialmente incomprensibile: suscita scandalo nella sua famiglia, rifiuto da parte delle autorità religiose e smarrimento nella comunità.

Accanto a lui si schiera solamente Chiara, giovane della stessa estrazione sociale, che ne condivide la radicalità attraverso gesti concreti di solidarietà verso poveri e malati. Con i piedi nudi e un saio addosso, Francesco intraprende la costruzione di una chiesa aperta a tutti, un luogo di accoglienza per emarginati e diseredati, lontano dalle fastose celebrazioni ufficiali. Nella contemplazione del creato, Francesco esprime una gratitudine profonda e poetica verso il mistero della vita, restituendo al mondo uno sguardo capace di meraviglia; la sua forza d’esempio conquista altri giovani benestanti e dà vita a un movimento che scuote le fondamenta della società e della Chiesa del tempo. Il viaggio di Francesco lo conduce fino a Roma, dove il Papa riconosce la portata rivoluzionaria della sua scelta e viene toccato dalla sua visione di una fede essenziale e spoglia.

Prevendite su circuiti Ticketitalia e Ticketone