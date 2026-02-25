Dalla signora Gianna che votò per la Repubblica a Tiziano Ferro: la prima serata di Sanremo

A Sanremo la signora Gianna che votò per la Repubblica: “A casa tutti di sinistra”. Tiziano Ferro conquista l’Ariston. L’apertura con le note di “Perché Sanremo è Sanremo” e la voce di Pippo Baudo

Si accendono le luci dell’Ariston e prende ufficialmente il via la prima serata del 76° Festival di Sanremo.

A guidare la kermesse, per la quinta volta, è Carlo Conti, affiancato per tutte le cinque serate da Laura Pausini, al debutto assoluto come conduttrice. Per l’esordio sul palco anche l’attore turco Can Yaman, chiamato a condividere la conduzione della serata inaugurale.

L’apertura con le note di “Perché Sanremo è Sanremo”. Subito dopo risuona la voce di Pippo Baudo, accolta da un lungo applauso del pubblico.

È poi il momento del debutto di Laura Pausini nel ruolo di conduttrice. In abito lungo nero, l’artista scende le scale tra gli applausi e confessa l’emozione per un palco che la vide vincitrice nel 1993, a soli diciotto anni. “Ho deciso di superare la paura”, dice, aprendo ufficialmente la gara.

IL RICORDO DI VESSICCHIO

L’Ariston tributa una standing ovation a Peppe Vessicchio, nel corso di un omaggio al direttore d’orchestra e arrangiatore scomparso lo scorso novembre. Carlo Conti e Laura Pausini ricordano la celebre frase: “Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio”, estendendo il momento di memoria anche a Maurizio Costanzo. Il pubblico si alza in piedi.

GIANNA PRATESI E IL 2 GIUGNO 1946

Sul palco dell’Ariston Gianna Pratesi, 105 anni, ospite d’onore della prima serata per celebrare gli 80 anni del referendum del 2 giugno 1946, che segnò l’addio alla monarchia e l’ingresso delle donne nel voto. Nel suo racconto, Gianna Pratesi strappa anche un sorriso all’Ariston svelando che quel giorno votò per la Repubblica e che in casa sua “erano tutti di sinistra, non fascisti”, tra le risate e l’applauso del pubblico. Accompagnata dal figlio, Pratesi alterna il ricordo di quel giorno storico a confessioni personali: racconta di continuare a leggere i giornali, “il venerdì e la Gazzetta dello Sport”, e strappa altri applausi del pubblico rivelando un debole per le canzoni di Ornella Vanoni e Adriano Celentano, intonando il ritornello di 24mila baci.

TIZIANO FERRO INCANTA IL PUBBLICO

Sul palco del Festival di Sanremo torna Tiziano Ferro, super ospite della serata, e conquista l’Ariston. L’artista di Latina celebra i 25 anni di “Xdono”, la canzone che lo ha lanciato al grande pubblico.

A presentarlo è Carlo Conti, che rievoca l’esordio televisivo di Ferro: “Era ospite nel 2001 a Domenica In, lo presentai io e cantò per la prima volta Xdono”. Da lì prende forma una performance costruita come un viaggio nella sua carriera. Ferro apre con “Ti scatterò una foto”, poi accende il pubblico con un medley che attraversa “La differenza fra me e te” e “Lo stadio”, fino ad arrivare proprio a “Xdono”, accolta da un coro compatto della platea.

“Solo tu potevi farmi spegnere queste candeline così”, dice l’artista rivolgendosi a Conti. Poi si fa più intimo: “Sono tornato tante volte a Sanremo, ma oggi più che mai ha senso. In questo secolo mi è cambiata la vita grazie a queste persone”, aggiunge indicando il pubblico, “per me questo è il palco più importante del mondo”. La performance si chiude con il nuovo singolo “Sono un grande”.

LA GARA

Ad aprire la gara della prima serata è Ditonellapiaga, che rompe il ghiaccio con “Che fastidio!”. Subito dopo tocca a Michele Bravi, seguito da Sayf e da Mara Sattei. La prima parte della gara prosegue con Dargen D’Amico, prima dell’ingresso di Arisa e del debutto sanremese di Luchè.

A metà serata sale sul palco Tommaso Paradiso, seguito da Elettra Lamborghini e da Patty Pravo. La sequenza continua con Samurai Jay, Raf e J-Ax, prima delle esibizioni di Fulminacci e Levante.

Nella parte finale della gara arrivano Fedez insieme a Marco Masini, seguiti da Ermal Meta, Serena Brancale e Nayt. Verso la chiusura si esibiscono Malika Ayane, Eddie Brock, Sal Da Vinci ed Enrico Nigiotti.

A precedere il finale sono Tredici Pietro, Bambole di Pezza, Chiello e il duo formato da Maria Antonietta e Colombre. Chiudono la prima serata Leo Gassmann, Francesco Renga e, in chiusura assoluta, LDA insieme a Aka 7even.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)