Dal chatbot all’AI agentica: cosa cambia per le imprese

In Italia una delle prime applicazioni su larga scala è nel real estate: l’Agent AI di REMAX affianca oltre 4.000 consulenti immobiliari nel lavoro quotidiano

Il passaggio dal chatbot all’Agent AI segna un’evoluzione concreta nell’uso dell’intelligenza artificiale: se il chatbot risponde a richieste standard, l’Agent AI dialoga con il professionista, interpreta obiettivi, suggerisce priorità operative e si integra nei processi di lavoro. Nel mercato immobiliare italiano questa evoluzione è già realtà con MaxCoach Agent, l’AI agentica proprietaria sviluppata da REMAX Italia e oggi utilizzata da oltre 4.000 affiliati del network in franchising.

MaxCoach Agent è un’infrastruttura operativa condivisa che interagisce nel quotidiano con il singolo consulente, agendo come coach conversazionale. Comunicando attraverso WhatsApp, canale abitualmente utilizzato con clienti e collaboratori, suggerisce azioni coerenti con gli obiettivi di acquisizione e attinge alla knowledge base proprietaria del network – costruita su oltre 50 anni di esperienza e sul patrimonio formativo della REMAX University – contribuendo a migliorare l’organizzazione del lavoro quotidiano. L’intelligenza artificiale entra così nel flusso operativo e restituisce supporto contestualizzato. Questo significa strutturare più rapidamente analisi di mercato, preparare con maggiore profondità appuntamenti e incarichi, affinare la qualità delle comunicazioni e trasformare dati e informazioni in indicazioni operative concrete.

“Mentre si discute se l’AI sostituirà l’uomo, il nostro percorso dimostra che la tecnologia può potenziare l’azione umana”, spiega Dario Castiglia, CEO & Founder di REMAX Italia. “L’Agent AI agevola e automatizza la gestione di alcune mansioni operative, permettendo ai nostri consulenti di dedicare più tempo al presidio del mercato e alla relazione con i clienti.” “Il coach conversazionale non sostituisce l’esperienza del professionista, ma ne amplifica l’efficacia: interagisce in modo dinamico, comprende il contesto della richiesta e fornisce risposte coerenti con gli strumenti, la knowledge base e le linee guida del network”, aggiunge Valeria Baggia, COO del Gruppo.

L’Agent AI è stato progettato per integrarsi in modo sinergico nell’ecosistema digitale REMAX, che unisce tecnologia, dati e formazione in un’unica infrastruttura a supporto del network. In questo quadro, MaxCoach Agent rafforza l’architettura già avviata con le soluzioni per broker e recruiter e contribuisce al piano di sviluppo del Gruppo, che punta a raddoppiare la rete e superare i 200 milioni di euro di fatturato aggregato entro il 2028.

Con questo progetto, REMAX porta l’AI in modo strutturale nel lavoro quotidiano di migliaia di consulenti immobiliari, contribuendo a definire un nuovo standard operativo per il real estate italiano.

