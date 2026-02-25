Come prevenire le infestazioni dannose anche per le persone: a “Geo” oggi su Rai 3 i parassiti degli animali domestici

Cani e gatti sono parte di molte famiglie. Vivono accanto alle persone, dormono sui divani, giocano nei parchi cittadini, ma possono trasportare ospiti indesiderati: i parassiti. Si tratta di organismi spesso invisibili, capaci di provocare malattie importanti negli animali e, in alcuni casi, anche nell’uomo.

Se ne parla a “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda domani, mercoledì 25 febbraio, alle 16.10 su Rai 3. Ospite Simona Gabrielli, docente di Parassitologia e Malattie parassitarie, Università La Sapienza di Roma.