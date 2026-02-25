A “Elisir” stamani su Rai 3 i reumatismi: diagnosi e cure

I reumatismi sono disturbi che comprendono oltre 150 diverse patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico: se ne parla su Rai 3 a Elisir

I reumatismi sono disturbi che comprendono oltre 150 diverse patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico. Diagnosi e cure saranno spiegate da Oscar Massimiliano Epis, direttore di Reumatologia presso l’Ospedale Niguarda di Milano, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 25 febbraio alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, lo spazio “È vero che?” sarà dedicato alla pressione. Sono oltre 15 i milioni di italiani colpiti da ipertensione, per questo motivo la gestione della pressione arteriosa è fondamentale per fare prevenzione. Ad approfondire il tema sarà Francesco Maria Bovenzi, direttore di Cardiologia presso l’Ospedale San Luca di Lucca.

Infine, la rubrica “Abc della salute” chiuderà la puntata con il tema dell’infertilità. Ermanno Greco, presidente della Società Italiana della Riproduzione, segnalerà gli esami a cui sottoporsi e le terapie più efficaci.