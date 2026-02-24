“Trappola in alto mare” anche in lingua originale su Rai 4: la trama del film

Disponibile anche in lingua originale, un classico del cinema action stasera su Rai 4: la trama del film “Trappola in alto mare”

Martedì 24 febbraio 2026 su Rai 4: alle 21.20 andrà in onda ‘Trappola in alto mare’, un film cult con Steven Seagal diretto da Andrew Davis. Protagonista il cuoco Casey Ryback, membro dell’equipaggio della corazzata Uss Missouri, che si trova a contrastare da solo un gruppo di terroristi, saliti a bordo fingendosi una band di musicisti, che hanno preso d’assalto la nave per impossessarsi di alcuni missili a testata nucleare.

Casey in realtà è un ex ufficiale allontanatosi dalla marina per incomprensioni con un suo superiore, ed è intenzionato a scatenarsi contro i terroristi. Tra i più grandi successi commerciali di Steven Seagal, ‘Trappola in alto mare’ è un efficace action-thriller fondato su arti marziali e scontri all’ultimo sangue che ha reso Seagal una delle star del cinema d’azione più popolari degli anni ’90. Nel cast anche Tommy Lee Jones e Gary Busey in ruoli di antagonisti.