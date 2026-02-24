Stasera su Rai 5 il film “Ti mangio il cuore”: la trama

Dall’omonimo libro inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, stasera su Rai 5 in onda il film “Ti mangio il cuore”: la trama

I Malatesta e i Camporeale sono da sempre rivali nella spartizione mafiosa nel territorio del Gargano. Quando Andrea Malatesta, il figlio prediletto del boss, si innamora di Marilena, moglie del latitante Santo Camporeale, esplode la faida familiare. Una storia che Pippo Mezzapesa racconta nel film – tratto dall’omonimo libro inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini – “Ti mangio il cuore”, in onda martedì 24 febbraio 2026 alle 21.15 su Rai 5. Nel cast, Francesco Patané, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta.